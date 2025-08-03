https://ria.ru/20250803/odessa-2033122676.html
Девушки на пляже в Одессе устроили массовую потасовку
Девушки на пляже в Одессе устроили массовую потасовку - РИА Новости, 03.08.2025
Девушки на пляже в Одессе устроили массовую потасовку
В Одессе отдыхающие подрались на пляже из-за песен на русском языке, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T18:17:00+03:00
2025-08-03T18:17:00+03:00
2025-08-03T18:17:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Одессе отдыхающие подрались на пляже из-за песен на русском языке, сообщает "Страна.ua"."Местные паблики пишут, что конфликт возник из-за русской музыки", — сообщается в посте.На кадрах видно, как девушки в купальниках устроили потасовку, во время которой таскали друг друга за волосы и валяли в песке. Позже к ним присоединились мужчины, часть из которых пыталась разнять разбушевавшихся женщин.После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.Летом 2022 года киевские власти приняли закон, запрещающий русскую музыку в украинских СМИ, а также в общественных местах. Также с начала 2023 года в стране действует запрет на издательство и распространение книг авторства граждан России.В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
https://ria.ru/20250803/pobeda-2033092840.html
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Массовая драка на пляже в Одессе из-за русской музыки
Массовая драка на пляже в Одессе из-за русской музыки
2025-08-03T18:17
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Девушки на пляже в Одессе устроили массовую потасовку
В Одессе отдыхающие устроили массовую драку на пляже из-за русской музыки