https://ria.ru/20250803/neft-2033096743.html
Источник: восемь стран ОПЕК+ сегодня обсудят планы по добыче нефти
Источник: восемь стран ОПЕК+ сегодня обсудят планы по добыче нефти - РИА Новости, 03.08.2025
Источник: восемь стран ОПЕК+ сегодня обсудят планы по добыче нефти
Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, ОАЭ, Оман, Казахстан и Кувейт - обсудят на онлайн-встрече в воскресенье параметры добычи нефти на... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T14:28:00+03:00
2025-08-03T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, ОАЭ, Оман, Казахстан и Кувейт - обсудят на онлайн-встрече в воскресенье параметры добычи нефти на сентябрь, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе эти страны увеличивают разрешенный уровень добычи сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Уровни нефтепроизводства на сентябрь восемь участников обещали обсудить 3 августа. Опрошенные РИА Новости эксперты ожидают, что восьмерка ОПЕК+ примет решение об увеличении разрешенного уровня добычи нефти еще на 548 тысяч баррелей в сутки в сентябре и завершит выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Тем не менее, "добровольцы" также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в августе максимально разрешенная добыча увеличивается только на 502 тысячи баррелей в сутки. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в июне на 408 тысяч баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее допущенного перепроизводства из-за превышений квоты Казахстаном - на 479 тысяч баррелей, следует из расчетов РИА Новости на основе данных вторичных источников июльского доклада ОПЕК. Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания 28 июля призвал страны, недовыполнившие обязательства по соглашению альянса об ограничении добычи нефти, представить до 18 августа обновленные планы компенсаций перепроизводства.
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Казахстан, Россия, Саудовская Аравия, В мире, ОПЕК
Источник: восемь стран ОПЕК+ сегодня обсудят планы по добыче нефти
Восемь стран ОПЕК+ сегодня обсудят параметры добычи нефти на сентябрь
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, ОАЭ, Оман, Казахстан и Кувейт - обсудят на онлайн-встрече в воскресенье параметры добычи нефти на сентябрь, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+
, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.
Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе эти страны увеличивают разрешенный уровень добычи сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Уровни нефтепроизводства на сентябрь восемь участников обещали обсудить 3 августа.
Опрошенные РИА Новости эксперты ожидают, что восьмерка ОПЕК+ примет решение об увеличении разрешенного уровня добычи нефти еще на 548 тысяч баррелей в сутки в сентябре и завершит выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
Тем не менее, "добровольцы" также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в августе максимально разрешенная добыча увеличивается только на 502 тысячи баррелей в сутки.
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в июне на 408 тысяч баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее допущенного перепроизводства из-за превышений квоты Казахстаном
- на 479 тысяч баррелей, следует из расчетов РИА Новости на основе данных вторичных источников июльского доклада ОПЕК.
Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания 28 июля призвал страны, недовыполнившие обязательства по соглашению альянса об ограничении добычи нефти, представить до 18 августа обновленные планы компенсаций перепроизводства.