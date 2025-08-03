Рейтинг@Mail.ru
Жертвами наводнений и оползней во Вьетнаме стали десять человек - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/navodnenija-2033148068.html
Жертвами наводнений и оползней во Вьетнаме стали десять человек
Жертвами наводнений и оползней во Вьетнаме стали десять человек - РИА Новости, 03.08.2025
Жертвами наводнений и оползней во Вьетнаме стали десять человек
Наводнения и оползни, вызванные сильными непрекращающимися ливнями, стали причиной гибели 10 человек в северной вьетнамской горной провинции Дьенбьен, сообщает... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T23:01:00+03:00
2025-08-03T23:01:00+03:00
в мире
вьетнам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152332/54/1523325471_0:261:5000:3074_1920x0_80_0_0_9161febd3bec04c9847ce78c82f84ce9.jpg
БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости. Наводнения и оползни, вызванные сильными непрекращающимися ливнями, стали причиной гибели 10 человек в северной вьетнамской горной провинции Дьенбьен, сообщает в воскресенье вьетнамский государственный новостной портал VietnamNews. "В провинции Дьенбьен в результате наводнений и оползней погибли 10 человек, включая двоих детей, еще 12 человек получили травмы... В затопленных районах провинции водой уничтожено более 200 гектаров посевов, повреждения получили 554 жилые постройки, в 450 местах произошло оседание грунта, в результате чего было парализовано движение по нескольким ключевым автомобильным дорогам провинции", - сообщает издание. По предварительным оценкам, ущерб от наводнений и оползней в Дьенбьене составил более 500 миллиардов вьетнамских донгов (19,23 миллиона долларов), сообщает портал. В сообщении также говорится, что премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь днем в воскресенье посетил северную горную провинцию, чтобы поддержать жителей и направить усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий. Вьетнамские синоптики сообщают, что ливневые дожди в северных провинциях Вьетнама продолжатся и опасность новых наводнений и оползней пока сохраняется, сообщает VietnamNews.
https://ria.ru/20250802/turtsija-2033038245.html
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152332/54/1523325471_279:0:4723:3333_1920x0_80_0_0_32f2437b1310b211913fc804bdbbe98f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вьетнам
В мире, Вьетнам
Жертвами наводнений и оползней во Вьетнаме стали десять человек

VietnamNews: наводнения и оползни стали причиной гибели 10 человек во Вьетнаме

© AP Photo / Vietnam News Agency/Minh TamНаводнение во Вьетнаме
Наводнение во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Vietnam News Agency/Minh Tam
Наводнение во Вьетнаме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости. Наводнения и оползни, вызванные сильными непрекращающимися ливнями, стали причиной гибели 10 человек в северной вьетнамской горной провинции Дьенбьен, сообщает в воскресенье вьетнамский государственный новостной портал VietnamNews.
«
"В провинции Дьенбьен в результате наводнений и оползней погибли 10 человек, включая двоих детей, еще 12 человек получили травмы... В затопленных районах провинции водой уничтожено более 200 гектаров посевов, повреждения получили 554 жилые постройки, в 450 местах произошло оседание грунта, в результате чего было парализовано движение по нескольким ключевым автомобильным дорогам провинции", - сообщает издание.
По предварительным оценкам, ущерб от наводнений и оползней в Дьенбьене составил более 500 миллиардов вьетнамских донгов (19,23 миллиона долларов), сообщает портал.
В сообщении также говорится, что премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь днем в воскресенье посетил северную горную провинцию, чтобы поддержать жителей и направить усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Вьетнамские синоптики сообщают, что ливневые дожди в северных провинциях Вьетнама продолжатся и опасность новых наводнений и оползней пока сохраняется, сообщает VietnamNews.
Наводнение в Турции - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В Турции ливни затопили дома и подземные переходы
2 августа, 22:43
 
В миреВьетнам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала