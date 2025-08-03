Жертвами наводнений и оползней во Вьетнаме стали десять человек
VietnamNews: наводнения и оползни стали причиной гибели 10 человек во Вьетнаме
© AP Photo / Vietnam News Agency/Minh TamНаводнение во Вьетнаме
© AP Photo / Vietnam News Agency/Minh Tam
Наводнение во Вьетнаме. Архивное фото
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БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости. Наводнения и оползни, вызванные сильными непрекращающимися ливнями, стали причиной гибели 10 человек в северной вьетнамской горной провинции Дьенбьен, сообщает в воскресенье вьетнамский государственный новостной портал VietnamNews.
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"В провинции Дьенбьен в результате наводнений и оползней погибли 10 человек, включая двоих детей, еще 12 человек получили травмы... В затопленных районах провинции водой уничтожено более 200 гектаров посевов, повреждения получили 554 жилые постройки, в 450 местах произошло оседание грунта, в результате чего было парализовано движение по нескольким ключевым автомобильным дорогам провинции", - сообщает издание.
По предварительным оценкам, ущерб от наводнений и оползней в Дьенбьене составил более 500 миллиардов вьетнамских донгов (19,23 миллиона долларов), сообщает портал.
В сообщении также говорится, что премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь днем в воскресенье посетил северную горную провинцию, чтобы поддержать жителей и направить усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Вьетнамские синоптики сообщают, что ливневые дожди в северных провинциях Вьетнама продолжатся и опасность новых наводнений и оползней пока сохраняется, сообщает VietnamNews.
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