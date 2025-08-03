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Жертвами наводнений и оползней во Вьетнаме стали десять человек

Жертвами наводнений и оползней во Вьетнаме стали десять человек - РИА Новости, 03.08.2025

Жертвами наводнений и оползней во Вьетнаме стали десять человек

Наводнения и оползни, вызванные сильными непрекращающимися ливнями, стали причиной гибели 10 человек в северной вьетнамской горной провинции Дьенбьен, сообщает... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T23:01:00+03:00

2025-08-03T23:01:00+03:00

2025-08-03T23:01:00+03:00

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БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости. Наводнения и оползни, вызванные сильными непрекращающимися ливнями, стали причиной гибели 10 человек в северной вьетнамской горной провинции Дьенбьен, сообщает в воскресенье вьетнамский государственный новостной портал VietnamNews. "В провинции Дьенбьен в результате наводнений и оползней погибли 10 человек, включая двоих детей, еще 12 человек получили травмы... В затопленных районах провинции водой уничтожено более 200 гектаров посевов, повреждения получили 554 жилые постройки, в 450 местах произошло оседание грунта, в результате чего было парализовано движение по нескольким ключевым автомобильным дорогам провинции", - сообщает издание. По предварительным оценкам, ущерб от наводнений и оползней в Дьенбьене составил более 500 миллиардов вьетнамских донгов (19,23 миллиона долларов), сообщает портал. В сообщении также говорится, что премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь днем в воскресенье посетил северную горную провинцию, чтобы поддержать жителей и направить усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий. Вьетнамские синоптики сообщают, что ливневые дожди в северных провинциях Вьетнама продолжатся и опасность новых наводнений и оползней пока сохраняется, сообщает VietnamNews.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вьетнам