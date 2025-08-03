https://ria.ru/20250803/moskvichi-2033062421.html

Московские школьники взяли три медали на олимпиаде по информатике в Боливии

Московские школьники взяли три медали на олимпиаде по информатике в Боливии - РИА Новости, 03.08.2025

Московские школьники взяли три медали на олимпиаде по информатике в Боливии

Московские школьники взяли три медали на Международной олимпиаде по информатике, которая прошла в Боливии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T09:39:00+03:00

2025-08-03T09:39:00+03:00

2025-08-03T09:39:00+03:00

россия

боливия

москва

сергей собянин

московский физико-технический институт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033026646_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_36244d83b60fcab7fecdee14d779ebda.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Московские школьники взяли три медали на Международной олимпиаде по информатике, которая прошла в Боливии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Московские школьники — среди лучших на Международной олимпиаде по информатике. Из четырёх участников сборной России трое — из Москвы. Владислав Жиганов из школы-интерната имени А.Н. Колмогорова МГУ и Пётр Лосев из школы №57 завоевали золото. Дарья Грекова из школы №57 получила серебряную медаль", - написал мэр в Telegram-канале. Собянин отметил, что сборная России соревновалась со сборными, представляющими более 80 стран. За два тура участникам нужно было решить и запрограммировать шесть алгоритмических задач. Российских участников отобрали через Всероссийскую олимпиаду и сборы, а затем они прошли подготовку на базе МФТИ. Всего в 2025 году москвичи завоевали рекордные 110 дипломов на Всероссийской олимпиаде по информатике, добавил мэр.

https://ria.ru/20250731/produkty-2032492206.html

россия

боливия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, боливия, москва, сергей собянин, московский физико-технический институт