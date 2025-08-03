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Московские школьники взяли три медали на олимпиаде по информатике в Боливии
Московские школьники взяли три медали на олимпиаде по информатике в Боливии - РИА Новости, 03.08.2025
Московские школьники взяли три медали на олимпиаде по информатике в Боливии
Московские школьники взяли три медали на Международной олимпиаде по информатике, которая прошла в Боливии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T09:39:00+03:00
2025-08-03T09:39:00+03:00
2025-08-03T09:39:00+03:00
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сергей собянин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Московские школьники взяли три медали на Международной олимпиаде по информатике, которая прошла в Боливии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Московские школьники — среди лучших на Международной олимпиаде по информатике. Из четырёх участников сборной России трое — из Москвы. Владислав Жиганов из школы-интерната имени А.Н. Колмогорова МГУ и Пётр Лосев из школы №57 завоевали золото. Дарья Грекова из школы №57 получила серебряную медаль", - написал мэр в Telegram-канале. Собянин отметил, что сборная России соревновалась со сборными, представляющими более 80 стран. За два тура участникам нужно было решить и запрограммировать шесть алгоритмических задач. Российских участников отобрали через Всероссийскую олимпиаду и сборы, а затем они прошли подготовку на базе МФТИ. Всего в 2025 году москвичи завоевали рекордные 110 дипломов на Всероссийской олимпиаде по информатике, добавил мэр.
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россия, боливия, москва, сергей собянин, московский физико-технический институт
Россия, Боливия, Москва, Сергей Собянин, Московский физико-технический институт
Московские школьники взяли три медали на олимпиаде по информатике в Боливии
Школьники из Москвы взяли три медали на Международной олимпиаде по информатике