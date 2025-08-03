https://ria.ru/20250803/moskva-2033036209.html

Дети смогут построить картонный город на форуме "Москва 2030"

Дети смогут построить картонный город на форуме "Москва 2030" - РИА Новости, 03.08.2025

Дети смогут построить картонный город на форуме "Москва 2030"

В павильоне "Искусство строить" на форуме "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках" будет работать детская строительная мастерская, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T10:14:00+03:00

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москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В павильоне "Искусство строить" на форуме "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках" будет работать детская строительная мастерская, сообщила пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В рамках игровой программы, подготовленной градкомплексом, дети смогут принять участие в строительстве картонного города."На площадке в "Лужниках" мы хотели дать гостям возможность попробовать себя в роли не только строителей, но и проектировщиков. При создании микрорайонов важно будет логично соединить объекты, продумать транспортную и социальную инфраструктуру, построить по-настоящему комфортный город", – приводит пресс-служба слова первого замглавы управления координации деятельности градкомплекса Марии Деруновой.В архитектурно-карнавальной мастерской на той же площадке дети смогут собрать себе тематические костюмы, которые можно будет показать на картонном шествии.Сам павильон "Искусство строить" находится на парковке Южного спортивного ядра "Лужников". Принять участие в активностях программы можно со вторника по четверг с 12:00 до 21:00, в пятницу с 12:00 до 22:00, в субботу с 10:00 до 22:00 и в воскресенье с 10:00 до 21:00.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы