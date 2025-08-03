https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033141682.html

В парламенте Молдавии заявили, что борьба властей идет против всей Гагаузии

В парламенте Молдавии заявили, что борьба властей идет против всей Гагаузии - РИА Новости, 03.08.2025

В парламенте Молдавии заявили, что борьба властей идет против всей Гагаузии

Депутат парламента от блока "Победа" Регина Апостолова заявила, что борьба властей Молдавии идёт не против лишь одного человека, главы Гагаузии Евгении Гуцул, а РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T21:28:00+03:00

2025-08-03T21:28:00+03:00

2025-08-03T21:28:00+03:00

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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Депутат парламента от блока "Победа" Регина Апостолова заявила, что борьба властей Молдавии идёт не против лишь одного человека, главы Гагаузии Евгении Гуцул, а против всей автономии. В воскресенье в административном центре Гагаузской автономии Молдавии – в городе Комрат проходит митинг в поддержку находящейся под домашним арестом главы региона Евгении Гуцул. На центральной площади Комрата собрались сторонники руководителя региона. Они скандируют: "Свободу башкану (главе - ред.) Гагаузии". Ранее советник главы Гагаузии, общественный деятель Михаил Влах заявил, что молдавская полиция не пускает в Комрат жителей Гагаузской автономии, которые ехали на митинг в поддержку главы региона. Из-за этого сторонникам руководителя региона пришлось добираться до места мероприятия пешком. "Дорогие друзья, всё, что вы сегодня услышали с этой трибуны, важно не только услышать — важно пропустить через ум и сердце. А потом — передать это своим близким, соседям. Чтобы все поняли: на протяжении двух лет идёт борьба не с Евгенией Александровной (Гуцул - ред.) как башканом, а с самой автономией", - сказала Апостолова перед собравшимися на митинге. По её словам, народ Гагаузии всегда шел своим суверенным путём в составе Молдавии, с твёрдой позицией, проявив стойкость и независимость. "Поэтому в свое время вы выиграли свой референдум. Сказали "нет" на референдуме по евроинтеграции. Вы не проголосовали за президента, который сегодня душит вашего избранного лидера. Сегодня Евгения Гуцул — это не просто символ Гагаузии. Она — символ всей Молдовы, символ свободы слова, свободы гагаузского народа, свободы независимости". Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033126950.html

https://ria.ru/20250703/moldavija-2026879617.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец