Экс-премьер Молдавии обвинил власти в уничтожении железной дороги
Тарлев: правительство Молдавии уничтожает ж/д пути, чтобы разрушить страну
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев на митинге оппозиции "За Молдову" в Кишиневе
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев на митинге оппозиции "За Молдову" в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Власти Молдавии целенаправленно уничтожают железную дорогу республики как самый удобный и дешевый способ перевозки грузов и пассажиров, чтобы передать эти функции частным автомобильным перевозчикам, разрушив государство, заявил экс-премьер республики, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
Третьего августа профессиональный праздник отмечают сотрудники железной дороги Молдавии.
"То, что произошло, по-другому как целенаправленным разрушением назвать нельзя. Особенно большой вред нанесен инфраструктуре, подвижному составу и коллективу "Железной дороги Молдовы" за последние 4 года, когда предприятия банкротили, продавали подвижной состав и локомотивы, сокращали коллектив, и задержки по зарплатам работникам доходят до более полугода. Цель проста – уничтожить железную дорогу как самый удобный, безопасный и дешевый способ перевозки грузов и пассажиров, и перенаправить эти функции частным автомобильным перевозчикам и разрушить государство", - написал в своем Telegram-канале Тарлев.
Ранее министр инфраструктуры и дорожного развития Владимир Боля заявил, что предприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) может погасить долги по зарплатам сотрудникам только к середине осени.
За последние годы предприятие ЖДМ оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В 2021 году на филиалах ЖДМ на юге республики прошли забастовки, которые привели к блокировке железнодорожных путей. В 2022 году власти республики при поддержке ЕС приступили к срочному обновлению железных дорог для увеличения грузооборота с Украиной. В феврале 2024 года работники предприятия проводили забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. В августе железнодорожники через профсоюз обратились к премьеру Дорину Речану с просьбой решить проблему с выплатой им задолженности по зарплатам, которая достигала тогда 7,75 миллиона долларов. Задолженности по зарплатам власти республики не покрыли в полном объеме до сих пор. Протесты железнодорожников продолжились в феврале этого года.