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Экс-премьер Молдавии обвинил власти в уничтожении железной дороги

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в уничтожении железной дороги - РИА Новости, 03.08.2025

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в уничтожении железной дороги

Власти Молдавии целенаправленно уничтожают железную дорогу республики как самый удобный и дешевый способ перевозки грузов и пассажиров, чтобы передать эти... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T18:59:00+03:00

2025-08-03T18:59:00+03:00

2025-08-03T18:59:00+03:00

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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Власти Молдавии целенаправленно уничтожают железную дорогу республики как самый удобный и дешевый способ перевозки грузов и пассажиров, чтобы передать эти функции частным автомобильным перевозчикам, разрушив государство, заявил экс-премьер республики, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. Третьего августа профессиональный праздник отмечают сотрудники железной дороги Молдавии. "То, что произошло, по-другому как целенаправленным разрушением назвать нельзя. Особенно большой вред нанесен инфраструктуре, подвижному составу и коллективу "Железной дороги Молдовы" за последние 4 года, когда предприятия банкротили, продавали подвижной состав и локомотивы, сокращали коллектив, и задержки по зарплатам работникам доходят до более полугода. Цель проста – уничтожить железную дорогу как самый удобный, безопасный и дешевый способ перевозки грузов и пассажиров, и перенаправить эти функции частным автомобильным перевозчикам и разрушить государство", - написал в своем Telegram-канале Тарлев. Ранее министр инфраструктуры и дорожного развития Владимир Боля заявил, что предприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) может погасить долги по зарплатам сотрудникам только к середине осени. За последние годы предприятие ЖДМ оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В 2021 году на филиалах ЖДМ на юге республики прошли забастовки, которые привели к блокировке железнодорожных путей. В 2022 году власти республики при поддержке ЕС приступили к срочному обновлению железных дорог для увеличения грузооборота с Украиной. В феврале 2024 года работники предприятия проводили забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. В августе железнодорожники через профсоюз обратились к премьеру Дорину Речану с просьбой решить проблему с выплатой им задолженности по зарплатам, которая достигала тогда 7,75 миллиона долларов. Задолженности по зарплатам власти республики не покрыли в полном объеме до сих пор. Протесты железнодорожников продолжились в феврале этого года.

https://ria.ru/20250607/zarplata-2021514095.html

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в мире, молдавия, украина, василий тарлев, дорин речан, евросоюз