https://ria.ru/20250803/mironov-2033081505.html

Миронов предложил сделать майские праздники более длинными

Миронов предложил сделать майские праздники более длинными - РИА Новости, 03.08.2025

Миронов предложил сделать майские праздники более длинными

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T12:34:00+03:00

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2025-08-03T12:34:00+03:00

общество

сергей миронов

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. "Считаю, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. Потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков, и эти 3-4 рабочих дня, которые "разбивают" праздники, можно было бы компенсировать за счет зимних каникул", - сказал он РИА Новости. Депутат напомнил, что ранее "Справедливая Россия – За правду" предлагала сделать 1 сентября, День знаний, выходным для родителей школьников, "чтобы они могли спокойно пойти с детьми на торжественную линейку, провести этот праздник вместе". По словам Миронова, некоторые работодатели идут навстречу людям, дают отгулы. "Но мы предлагаем закрепить право родителей школьников на дополнительный выходной в Трудовом кодексе. Такой законопроект вносили в прошлом году, думское большинство его отклонило. Будем настаивать и вносить инициативу вновь", - добавил депутат.

https://ria.ru/20250803/mishustin-2033067212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, сергей миронов, россия