https://ria.ru/20250803/mironov-2033081505.html
Миронов предложил сделать майские праздники более длинными
Миронов предложил сделать майские праздники более длинными - РИА Новости, 03.08.2025
Миронов предложил сделать майские праздники более длинными
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:34:00+03:00
2025-08-03T12:34:00+03:00
2025-08-03T12:34:00+03:00
общество
сергей миронов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36572/53/365725351_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_da01858c54a8e57caeb2017e778d6503.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. "Считаю, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. Потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков, и эти 3-4 рабочих дня, которые "разбивают" праздники, можно было бы компенсировать за счет зимних каникул", - сказал он РИА Новости. Депутат напомнил, что ранее "Справедливая Россия – За правду" предлагала сделать 1 сентября, День знаний, выходным для родителей школьников, "чтобы они могли спокойно пойти с детьми на торжественную линейку, провести этот праздник вместе". По словам Миронова, некоторые работодатели идут навстречу людям, дают отгулы. "Но мы предлагаем закрепить право родителей школьников на дополнительный выходной в Трудовом кодексе. Такой законопроект вносили в прошлом году, думское большинство его отклонило. Будем настаивать и вносить инициативу вновь", - добавил депутат.
https://ria.ru/20250803/mishustin-2033067212.html
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016872088.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36572/53/365725351_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_eb4105f272945365a9ab3b01ade1740a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей миронов, россия
Общество, Сергей Миронов, Россия
Миронов предложил сделать майские праздники более длинными
Миронов предложил перенести часть новогодних выходных на майские праздники
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой.
"Считаю, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. Потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков, и эти 3-4 рабочих дня, которые "разбивают" праздники, можно было бы компенсировать за счет зимних каникул", - сказал он РИА Новости.
Депутат напомнил, что ранее "Справедливая Россия – За правду" предлагала сделать 1 сентября, День знаний, выходным для родителей школьников, "чтобы они могли спокойно пойти с детьми на торжественную линейку, провести этот праздник вместе".
По словам Миронова
, некоторые работодатели идут навстречу людям, дают отгулы.
"Но мы предлагаем закрепить право родителей школьников на дополнительный выходной в Трудовом кодексе. Такой законопроект вносили в прошлом году, думское большинство его отклонило. Будем настаивать и вносить инициативу вновь", - добавил депутат.