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Миронов предложил сделать майские праздники более длинными - РИА Новости, 03.08.2025
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12:34 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/mironov-2033081505.html
Миронов предложил сделать майские праздники более длинными
Миронов предложил сделать майские праздники более длинными - РИА Новости, 03.08.2025
Миронов предложил сделать майские праздники более длинными
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:34:00+03:00
2025-08-03T12:34:00+03:00
общество
сергей миронов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. "Считаю, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. Потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков, и эти 3-4 рабочих дня, которые "разбивают" праздники, можно было бы компенсировать за счет зимних каникул", - сказал он РИА Новости. Депутат напомнил, что ранее "Справедливая Россия – За правду" предлагала сделать 1 сентября, День знаний, выходным для родителей школьников, "чтобы они могли спокойно пойти с детьми на торжественную линейку, провести этот праздник вместе". По словам Миронова, некоторые работодатели идут навстречу людям, дают отгулы. "Но мы предлагаем закрепить право родителей школьников на дополнительный выходной в Трудовом кодексе. Такой законопроект вносили в прошлом году, думское большинство его отклонило. Будем настаивать и вносить инициативу вновь", - добавил депутат.
https://ria.ru/20250803/mishustin-2033067212.html
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общество, сергей миронов, россия
Общество, Сергей Миронов, Россия
Миронов предложил сделать майские праздники более длинными

Миронов предложил перенести часть новогодних выходных на майские праздники

© РИА НовостиСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости
Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов считает, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой.
"Считаю, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. Потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков, и эти 3-4 рабочих дня, которые "разбивают" праздники, можно было бы компенсировать за счет зимних каникул", - сказал он РИА Новости.
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Депутат напомнил, что ранее "Справедливая Россия – За правду" предлагала сделать 1 сентября, День знаний, выходным для родителей школьников, "чтобы они могли спокойно пойти с детьми на торжественную линейку, провести этот праздник вместе".
По словам Миронова, некоторые работодатели идут навстречу людям, дают отгулы.
"Но мы предлагаем закрепить право родителей школьников на дополнительный выходной в Трудовом кодексе. Такой законопроект вносили в прошлом году, думское большинство его отклонило. Будем настаивать и вносить инициативу вновь", - добавил депутат.
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