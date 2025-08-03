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"Там, где и предсказывали". Мифический мегаполис майя найден - РИА Новости, 03.08.2025
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Религия
 
08:00 03.08.2025 (обновлено: 08:04 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/megapolis-2032866427.html
"Там, где и предсказывали". Мифический мегаполис майя найден
"Там, где и предсказывали". Мифический мегаполис майя найден - РИА Новости, 03.08.2025
"Там, где и предсказывали". Мифический мегаполис майя найден
Ученые обнаружили Сак-Бахлан — "Землю белого ягуара". Так называлась крепость, которая, согласно преданиям, служила последним оплотом индейцам майя. Долгое... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T08:00:00+03:00
2025-08-03T08:04:00+03:00
религия
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые обнаружили Сак-Бахлан — "Землю белого ягуара". Так называлась крепость, которая, согласно преданиям, служила последним оплотом индейцам майя. Долгое время ее существование считали вымыслом. Но теперь стало ясно — легенды не врут.В шаге от успехаВ 1999-м голландский археолог Ян де Вос отправился на Юкатан. В здешних непроходимых джунглях он надеялся отыскать ответы на все вопросы из последней главы истории майя.Некогда великий народ безраздельно царствовал во всей Мезоамерике. Его владения включали в себя территорию современных Мексики, Гватемалы, Белиза, Гондураса, Сальвадора и даже пары штатов США.Но в XVI веке легендарная цивилизация столкнулась с другой — испанской. Не выдержав напора конкистадоров, майя вынуждены были отступить. Монументальные города — с пирамидами и святилищами — в одночасье опустели. А жителям пришлось скрываться в густых зарослях джунглей.Однако нашлись гордецы, отказавшиеся покориться захватчикам. Собрав силы в кулак, они по меньшей мере еще столетие держали удар. Оплотом им, как повествуют легенды, служила крепость Сак-Бахлан. Название переводится как "Земля белого ягуара".Ее-то и мечтал отыскать Ян де Вос. К концу XX века в его распоряжении было оборудование по последнему слову техники — георадары и радиозонды. Несмотря на это, экспедиция не увенчалась успехом. Даже местные жители говорили: в лесной чащобе ничего нет, это лишь предание.Четверть века спустя совместная команда специалистов из США и Японии взялась завершить начатое голландским археологом. Правда, на этот раз действовали нестандартным методом.Много переменныхУченые решили не опираться на данные технического оборудования. Вместо этого за основу взяли испанские хроники. Так, в записках некоего монаха Диего де Риваса за 1698 год есть любопытный момент."С отрядом солдат мы покинули Нуэстра-Сеньора-де-лос-Долорес (предполагаемое название Сак-Бахлана. — Прим. ред.) и четыре дня шли до реки Лакантун. Затем плыли еще два дня и прибыли в Эль-Энкуэнтро-де-Кристо, где приток впадает в реку Пасьон, и, оставив свои каноэ, пошли к озеру Петен-Ица в Гватемале", — повествует слуга божий.Исходя из упомянутых локаций, Хосухе Лосада-Толедо из Национального института антропологии и истории Мексики рассчитал четыре предполагаемых маршрута. При этом учитывал сразу несколько переменных: рельеф, водоемы, растительность и даже средний груз, переносимый одним человеком.И в итоге очертил зону поиска.Искомую местность просканировали с помощью аэрофотосъемки. И каково же было удивление археологов — действительно, под зеленым ковром джунглей скрывалось нечто похожее на развалины.А когда начались полевые работы, радости не было предела. Каменная кладка, петроглифы, планировка города — все, как у древних майя."Это был самый изнурительный полевой опыт в моей карьере, — признавался Лосада-Толедо. — Но в конце концов мы нашли археологические свидетельства именно там, где предсказывала моя теоретическая модель и записи монаха де Риваса".Игра стоила свеч. Впереди долгий период раскопок. И, возможно, открытие чего-то нового.Мегаполис у вас под бокомТем более что в случае с майя сенсация — далеко не редкость. Эта цивилизация действительно настоящая загадка. Конечно, специалисты опираются не только на старинные рукописи, как в случае с "Землей белого ягуара".Львиную долю в исследовании играют те самые технологии, что подвели Яна де Воса. Например, в прошлом году мексиканские археологи прочесывали заросли близ города Кампече. По их предположениям, там скрывалось одно из небольших поселений майя.Для удобства использовали лидар — лазерный локатор. Этот прибор выявляет различные неровности ландшафта, а также идентифицирует потенциальные рукотворные постройки.Эксперты не поверили своим глазам: аппарат показал в окрестностях Кампече невероятное количество возвышенностей, которые по форме более всего напоминали ступенчатые пирамиды."Мы нашли не просто сельские районы и небольшие поселения. Это — настоящий мегаполис с остатками пирамид и храмов. И стоял он вплотную к оживленной автотрассе. &lt;…&gt; Ни правительство, ни научное сообщество никогда об этом не знали", — поделился впечатлениями руководитель раскопок Люк Олд-Томас из Университета Северной Аризоны.В общей сложности в тени лиан скрывалось почти 6700 древних построек. "А сколько еще остается невидимыми глазу?" — риторически вопрошал Олд-Томас в беседе с журналистами. Так или иначе, в случае с майя ясно одно: никогда не знаешь, где найдешь.
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4.7
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аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Там, где и предсказывали". Мифический мегаполис майя найден

Археолог Толедо: обнаружить Сак-Бахлан помогла старинная испанская рукопись

© AP Photo / Eduardo VerdugoАктеры у пирамиды Солнца на месте археологических раскопок Теотиуакана
Актеры у пирамиды Солнца на месте археологических раскопок Теотиуакана - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Актеры у пирамиды Солнца на месте археологических раскопок Теотиуакана
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые обнаружили Сак-Бахлан — "Землю белого ягуара". Так называлась крепость, которая, согласно преданиям, служила последним оплотом индейцам майя. Долгое время ее существование считали вымыслом. Но теперь стало ясно — легенды не врут.

В шаге от успеха

В 1999-м голландский археолог Ян де Вос отправился на Юкатан. В здешних непроходимых джунглях он надеялся отыскать ответы на все вопросы из последней главы истории майя.
Некогда великий народ безраздельно царствовал во всей Мезоамерике. Его владения включали в себя территорию современных Мексики, Гватемалы, Белиза, Гондураса, Сальвадора и даже пары штатов США.
Но в XVI веке легендарная цивилизация столкнулась с другой — испанской. Не выдержав напора конкистадоров, майя вынуждены были отступить. Монументальные города — с пирамидами и святилищами — в одночасье опустели. А жителям пришлось скрываться в густых зарослях джунглей.
© Фото : INAH/Josuhé Lozada/CINAH ChiapasЭксперты из университетов США и Японии во время археологической экспедиции в городе Сак-Бахлан
Эксперты из университетов США и Японии во время археологической экспедиции в городе Сак-Бахлан - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : INAH/Josuhé Lozada/CINAH Chiapas
Эксперты из университетов США и Японии во время археологической экспедиции в городе Сак-Бахлан
Однако нашлись гордецы, отказавшиеся покориться захватчикам. Собрав силы в кулак, они по меньшей мере еще столетие держали удар. Оплотом им, как повествуют легенды, служила крепость Сак-Бахлан. Название переводится как "Земля белого ягуара".
Ее-то и мечтал отыскать Ян де Вос. К концу XX века в его распоряжении было оборудование по последнему слову техники — георадары и радиозонды. Несмотря на это, экспедиция не увенчалась успехом. Даже местные жители говорили: в лесной чащобе ничего нет, это лишь предание.
Четверть века спустя совместная команда специалистов из США и Японии взялась завершить начатое голландским археологом. Правда, на этот раз действовали нестандартным методом.
© Фото : INAH/Josuhé Lozada/CINAH ChiapasГород Сак-Бахлан
Город Сак-Бахлан - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : INAH/Josuhé Lozada/CINAH Chiapas
Город Сак-Бахлан

Много переменных

Ученые решили не опираться на данные технического оборудования. Вместо этого за основу взяли испанские хроники. Так, в записках некоего монаха Диего де Риваса за 1698 год есть любопытный момент.
"С отрядом солдат мы покинули Нуэстра-Сеньора-де-лос-Долорес (предполагаемое название Сак-Бахлана. — Прим. ред.) и четыре дня шли до реки Лакантун. Затем плыли еще два дня и прибыли в Эль-Энкуэнтро-де-Кристо, где приток впадает в реку Пасьон, и, оставив свои каноэ, пошли к озеру Петен-Ица в Гватемале", — повествует слуга божий.
© Фото : INAH/Josuhé Lozada/CINAH ChiapasОкрестности озера Мирамар в городе Сак-Бахлан
Окрестности озера Мирамар в городе Сак-Бахлан - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : INAH/Josuhé Lozada/CINAH Chiapas
Окрестности озера Мирамар в городе Сак-Бахлан
Исходя из упомянутых локаций, Хосухе Лосада-Толедо из Национального института антропологии и истории Мексики рассчитал четыре предполагаемых маршрута. При этом учитывал сразу несколько переменных: рельеф, водоемы, растительность и даже средний груз, переносимый одним человеком.
И в итоге очертил зону поиска.
Искомую местность просканировали с помощью аэрофотосъемки. И каково же было удивление археологов — действительно, под зеленым ковром джунглей скрывалось нечто похожее на развалины.
© Фото : INAH/Josuhé Lozada/CINAH ChiapasОкрестности озера Мирамар в городе Сак-Бахлан
Окрестности озера Мирамар в городе Сак-Бахлан - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : INAH/Josuhé Lozada/CINAH Chiapas
Окрестности озера Мирамар в городе Сак-Бахлан
А когда начались полевые работы, радости не было предела. Каменная кладка, петроглифы, планировка города — все, как у древних майя.
"Это был самый изнурительный полевой опыт в моей карьере, — признавался Лосада-Толедо. — Но в конце концов мы нашли археологические свидетельства именно там, где предсказывала моя теоретическая модель и записи монаха де Риваса".
Игра стоила свеч. Впереди долгий период раскопок. И, возможно, открытие чего-то нового.
© Фото : INAH/Josuhé Lozada/CINAH ChiapasЦендалес
Цендалес - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : INAH/Josuhé Lozada/CINAH Chiapas
Цендалес

Мегаполис у вас под боком

Тем более что в случае с майя сенсация — далеко не редкость. Эта цивилизация действительно настоящая загадка. Конечно, специалисты опираются не только на старинные рукописи, как в случае с "Землей белого ягуара".
Львиную долю в исследовании играют те самые технологии, что подвели Яна де Воса. Например, в прошлом году мексиканские археологи прочесывали заросли близ города Кампече. По их предположениям, там скрывалось одно из небольших поселений майя.
Для удобства использовали лидар — лазерный локатор. Этот прибор выявляет различные неровности ландшафта, а также идентифицирует потенциальные рукотворные постройки.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкХрам Кукулькана в доколумбовом городе Чичен-Ица цивилизации майя в Мексике
Храм Кукулькана в доколумбовом городе Чичен-Ице цивилизации майя в Мексике - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Храм Кукулькана в доколумбовом городе Чичен-Ица цивилизации майя в Мексике
Эксперты не поверили своим глазам: аппарат показал в окрестностях Кампече невероятное количество возвышенностей, которые по форме более всего напоминали ступенчатые пирамиды.
"Мы нашли не просто сельские районы и небольшие поселения. Это — настоящий мегаполис с остатками пирамид и храмов. И стоял он вплотную к оживленной автотрассе. <…> Ни правительство, ни научное сообщество никогда об этом не знали", — поделился впечатлениями руководитель раскопок Люк Олд-Томас из Университета Северной Аризоны.
В общей сложности в тени лиан скрывалось почти 6700 древних построек. "А сколько еще остается невидимыми глазу?" — риторически вопрошал Олд-Томас в беседе с журналистами. Так или иначе, в случае с майя ясно одно: никогда не знаешь, где найдешь.
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