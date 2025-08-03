"Там, где и предсказывали". Мифический мегаполис майя найден
Археолог Толедо: обнаружить Сак-Бахлан помогла старинная испанская рукопись
© AP Photo / Eduardo VerdugoАктеры у пирамиды Солнца на месте археологических раскопок Теотиуакана
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Актеры у пирамиды Солнца на месте археологических раскопок Теотиуакана
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые обнаружили Сак-Бахлан — "Землю белого ягуара". Так называлась крепость, которая, согласно преданиям, служила последним оплотом индейцам майя. Долгое время ее существование считали вымыслом. Но теперь стало ясно — легенды не врут.
В шаге от успеха
В 1999-м голландский археолог Ян де Вос отправился на Юкатан. В здешних непроходимых джунглях он надеялся отыскать ответы на все вопросы из последней главы истории майя.
Некогда великий народ безраздельно царствовал во всей Мезоамерике. Его владения включали в себя территорию современных Мексики, Гватемалы, Белиза, Гондураса, Сальвадора и даже пары штатов США.
Но в XVI веке легендарная цивилизация столкнулась с другой — испанской. Не выдержав напора конкистадоров, майя вынуждены были отступить. Монументальные города — с пирамидами и святилищами — в одночасье опустели. А жителям пришлось скрываться в густых зарослях джунглей.
© Фото : INAH/Josuhé Lozada/CINAH ChiapasЭксперты из университетов США и Японии во время археологической экспедиции в городе Сак-Бахлан
Эксперты из университетов США и Японии во время археологической экспедиции в городе Сак-Бахлан
Однако нашлись гордецы, отказавшиеся покориться захватчикам. Собрав силы в кулак, они по меньшей мере еще столетие держали удар. Оплотом им, как повествуют легенды, служила крепость Сак-Бахлан. Название переводится как "Земля белого ягуара".
Ее-то и мечтал отыскать Ян де Вос. К концу XX века в его распоряжении было оборудование по последнему слову техники — георадары и радиозонды. Несмотря на это, экспедиция не увенчалась успехом. Даже местные жители говорили: в лесной чащобе ничего нет, это лишь предание.
Четверть века спустя совместная команда специалистов из США и Японии взялась завершить начатое голландским археологом. Правда, на этот раз действовали нестандартным методом.
Много переменных
Ученые решили не опираться на данные технического оборудования. Вместо этого за основу взяли испанские хроники. Так, в записках некоего монаха Диего де Риваса за 1698 год есть любопытный момент.
"С отрядом солдат мы покинули Нуэстра-Сеньора-де-лос-Долорес (предполагаемое название Сак-Бахлана. — Прим. ред.) и четыре дня шли до реки Лакантун. Затем плыли еще два дня и прибыли в Эль-Энкуэнтро-де-Кристо, где приток впадает в реку Пасьон, и, оставив свои каноэ, пошли к озеру Петен-Ица в Гватемале", — повествует слуга божий.
Исходя из упомянутых локаций, Хосухе Лосада-Толедо из Национального института антропологии и истории Мексики рассчитал четыре предполагаемых маршрута. При этом учитывал сразу несколько переменных: рельеф, водоемы, растительность и даже средний груз, переносимый одним человеком.
И в итоге очертил зону поиска.
Искомую местность просканировали с помощью аэрофотосъемки. И каково же было удивление археологов — действительно, под зеленым ковром джунглей скрывалось нечто похожее на развалины.
А когда начались полевые работы, радости не было предела. Каменная кладка, петроглифы, планировка города — все, как у древних майя.
"Это был самый изнурительный полевой опыт в моей карьере, — признавался Лосада-Толедо. — Но в конце концов мы нашли археологические свидетельства именно там, где предсказывала моя теоретическая модель и записи монаха де Риваса".
Игра стоила свеч. Впереди долгий период раскопок. И, возможно, открытие чего-то нового.
Мегаполис у вас под боком
Тем более что в случае с майя сенсация — далеко не редкость. Эта цивилизация действительно настоящая загадка. Конечно, специалисты опираются не только на старинные рукописи, как в случае с "Землей белого ягуара".
Львиную долю в исследовании играют те самые технологии, что подвели Яна де Воса. Например, в прошлом году мексиканские археологи прочесывали заросли близ города Кампече. По их предположениям, там скрывалось одно из небольших поселений майя.
Для удобства использовали лидар — лазерный локатор. Этот прибор выявляет различные неровности ландшафта, а также идентифицирует потенциальные рукотворные постройки.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкХрам Кукулькана в доколумбовом городе Чичен-Ица цивилизации майя в Мексике
Храм Кукулькана в доколумбовом городе Чичен-Ица цивилизации майя в Мексике
Эксперты не поверили своим глазам: аппарат показал в окрестностях Кампече невероятное количество возвышенностей, которые по форме более всего напоминали ступенчатые пирамиды.
"Мы нашли не просто сельские районы и небольшие поселения. Это — настоящий мегаполис с остатками пирамид и храмов. И стоял он вплотную к оживленной автотрассе. <…> Ни правительство, ни научное сообщество никогда об этом не знали", — поделился впечатлениями руководитель раскопок Люк Олд-Томас из Университета Северной Аризоны.
В общей сложности в тени лиан скрывалось почти 6700 древних построек. "А сколько еще остается невидимыми глазу?" — риторически вопрошал Олд-Томас в беседе с журналистами. Так или иначе, в случае с майя ясно одно: никогда не знаешь, где найдешь.