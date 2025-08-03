https://ria.ru/20250803/megapolis-2032866427.html

"Там, где и предсказывали". Мифический мегаполис майя найден

"Там, где и предсказывали". Мифический мегаполис майя найден - РИА Новости, 03.08.2025

"Там, где и предсказывали". Мифический мегаполис майя найден

Ученые обнаружили Сак-Бахлан — "Землю белого ягуара". Так называлась крепость, которая, согласно преданиям, служила последним оплотом индейцам майя. Долгое... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T08:00:00+03:00

2025-08-03T08:00:00+03:00

2025-08-03T08:04:00+03:00

религия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые обнаружили Сак-Бахлан — "Землю белого ягуара". Так называлась крепость, которая, согласно преданиям, служила последним оплотом индейцам майя. Долгое время ее существование считали вымыслом. Но теперь стало ясно — легенды не врут.В шаге от успехаВ 1999-м голландский археолог Ян де Вос отправился на Юкатан. В здешних непроходимых джунглях он надеялся отыскать ответы на все вопросы из последней главы истории майя.Некогда великий народ безраздельно царствовал во всей Мезоамерике. Его владения включали в себя территорию современных Мексики, Гватемалы, Белиза, Гондураса, Сальвадора и даже пары штатов США.Но в XVI веке легендарная цивилизация столкнулась с другой — испанской. Не выдержав напора конкистадоров, майя вынуждены были отступить. Монументальные города — с пирамидами и святилищами — в одночасье опустели. А жителям пришлось скрываться в густых зарослях джунглей.Однако нашлись гордецы, отказавшиеся покориться захватчикам. Собрав силы в кулак, они по меньшей мере еще столетие держали удар. Оплотом им, как повествуют легенды, служила крепость Сак-Бахлан. Название переводится как "Земля белого ягуара".Ее-то и мечтал отыскать Ян де Вос. К концу XX века в его распоряжении было оборудование по последнему слову техники — георадары и радиозонды. Несмотря на это, экспедиция не увенчалась успехом. Даже местные жители говорили: в лесной чащобе ничего нет, это лишь предание.Четверть века спустя совместная команда специалистов из США и Японии взялась завершить начатое голландским археологом. Правда, на этот раз действовали нестандартным методом.Много переменныхУченые решили не опираться на данные технического оборудования. Вместо этого за основу взяли испанские хроники. Так, в записках некоего монаха Диего де Риваса за 1698 год есть любопытный момент."С отрядом солдат мы покинули Нуэстра-Сеньора-де-лос-Долорес (предполагаемое название Сак-Бахлана. — Прим. ред.) и четыре дня шли до реки Лакантун. Затем плыли еще два дня и прибыли в Эль-Энкуэнтро-де-Кристо, где приток впадает в реку Пасьон, и, оставив свои каноэ, пошли к озеру Петен-Ица в Гватемале", — повествует слуга божий.Исходя из упомянутых локаций, Хосухе Лосада-Толедо из Национального института антропологии и истории Мексики рассчитал четыре предполагаемых маршрута. При этом учитывал сразу несколько переменных: рельеф, водоемы, растительность и даже средний груз, переносимый одним человеком.И в итоге очертил зону поиска.Искомую местность просканировали с помощью аэрофотосъемки. И каково же было удивление археологов — действительно, под зеленым ковром джунглей скрывалось нечто похожее на развалины.А когда начались полевые работы, радости не было предела. Каменная кладка, петроглифы, планировка города — все, как у древних майя."Это был самый изнурительный полевой опыт в моей карьере, — признавался Лосада-Толедо. — Но в конце концов мы нашли археологические свидетельства именно там, где предсказывала моя теоретическая модель и записи монаха де Риваса".Игра стоила свеч. Впереди долгий период раскопок. И, возможно, открытие чего-то нового.Мегаполис у вас под бокомТем более что в случае с майя сенсация — далеко не редкость. Эта цивилизация действительно настоящая загадка. Конечно, специалисты опираются не только на старинные рукописи, как в случае с "Землей белого ягуара".Львиную долю в исследовании играют те самые технологии, что подвели Яна де Воса. Например, в прошлом году мексиканские археологи прочесывали заросли близ города Кампече. По их предположениям, там скрывалось одно из небольших поселений майя.Для удобства использовали лидар — лазерный локатор. Этот прибор выявляет различные неровности ландшафта, а также идентифицирует потенциальные рукотворные постройки.Эксперты не поверили своим глазам: аппарат показал в окрестностях Кампече невероятное количество возвышенностей, которые по форме более всего напоминали ступенчатые пирамиды."Мы нашли не просто сельские районы и небольшие поселения. Это — настоящий мегаполис с остатками пирамид и храмов. И стоял он вплотную к оживленной автотрассе. <…> Ни правительство, ни научное сообщество никогда об этом не знали", — поделился впечатлениями руководитель раскопок Люк Олд-Томас из Университета Северной Аризоны.В общей сложности в тени лиан скрывалось почти 6700 древних построек. "А сколько еще остается невидимыми глазу?" — риторически вопрошал Олд-Томас в беседе с журналистами. Так или иначе, в случае с майя ясно одно: никогда не знаешь, где найдешь.

https://ria.ru/20250731/anomaliya-2031997086.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение