https://ria.ru/20250803/liksutov-2032987462.html

Ликсутов: производители напитков в Москве почти на 10% нарастили поставки

Ликсутов: производители напитков в Москве почти на 10% нарастили поставки - РИА Новости, 03.08.2025

Ликсутов: производители напитков в Москве почти на 10% нарастили поставки

За первые пять месяцев текущего года столичные компании по производству напитков нарастили поставки продукции на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T12:00:00+03:00

2025-08-03T12:00:00+03:00

2025-08-03T12:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032986937_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_783f92555a61d810c10a84e048ee32c7.jpg

МОСКВА, 3 авг- РИА Новости. За первые пять месяцев текущего года столичные компании по производству напитков нарастили поставки продукции на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил заммэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно оказывает поддержку столичным пищевым предприятиям, в том числе производителям напитков. Компании стабильно выпускают качественные и конкурентоспособные товары, что подтверждает растущий спрос. Так, в январе-мае 2025-го предприятия поставили заказчикам продукции на сумму более 37 миллиардов рублей, что на 9,7% больше, чем за такой же период прошлого года", – сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.Предприятия в Москве расширяют ассортимент, создают необычные вкусы, а также передают через свою продукцию философию бренда."В городе свыше 30 предприятий выпускает фруктовые и ягодные напитки: от соков до лимонадов. Так, за пять месяцев в столице произвели более 278 миллионов полулитров питьевой упакованной воды, в том числе газированной. Также компании выпустили свыше 198 тысяч декалитров различных сиропов", – отметил министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.Например, предприятие "Очаково" запустило летнюю промоакцию для бренда Coolcola.Еще один московский производитель безалкогольных напитков "Азиано" выпускает соки из экзотических фруктов. В ассортименте компании представлены соки и нектары с семенами базилика, а также серия газированных напитков со вкусом личи, апельсина, киви, манго, арбуза, малины клубники и мохито.

https://ria.ru/20250731/liksutov-2032527985.html

https://ria.ru/20250730/garbuzov-2032311298.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов