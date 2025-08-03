https://ria.ru/20250803/liksutov-2032987462.html
Ликсутов: производители напитков в Москве почти на 10% нарастили поставки
Ликсутов: производители напитков в Москве почти на 10% нарастили поставки - РИА Новости, 03.08.2025
Ликсутов: производители напитков в Москве почти на 10% нарастили поставки
За первые пять месяцев текущего года столичные компании по производству напитков нарастили поставки продукции на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:00:00+03:00
2025-08-03T12:00:00+03:00
2025-08-03T12:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
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МОСКВА, 3 авг- РИА Новости. За первые пять месяцев текущего года столичные компании по производству напитков нарастили поставки продукции на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил заммэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно оказывает поддержку столичным пищевым предприятиям, в том числе производителям напитков. Компании стабильно выпускают качественные и конкурентоспособные товары, что подтверждает растущий спрос. Так, в январе-мае 2025-го предприятия поставили заказчикам продукции на сумму более 37 миллиардов рублей, что на 9,7% больше, чем за такой же период прошлого года", – сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.Предприятия в Москве расширяют ассортимент, создают необычные вкусы, а также передают через свою продукцию философию бренда."В городе свыше 30 предприятий выпускает фруктовые и ягодные напитки: от соков до лимонадов. Так, за пять месяцев в столице произвели более 278 миллионов полулитров питьевой упакованной воды, в том числе газированной. Также компании выпустили свыше 198 тысяч декалитров различных сиропов", – отметил министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.Например, предприятие "Очаково" запустило летнюю промоакцию для бренда Coolcola.Еще один московский производитель безалкогольных напитков "Азиано" выпускает соки из экзотических фруктов. В ассортименте компании представлены соки и нектары с семенами базилика, а также серия газированных напитков со вкусом личи, апельсина, киви, манго, арбуза, малины клубники и мохито.
https://ria.ru/20250731/liksutov-2032527985.html
https://ria.ru/20250730/garbuzov-2032311298.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов
Ликсутов: производители напитков в Москве почти на 10% нарастили поставки
Максим Ликсутов: производители напитков в столице на 9,7% нарастили поставки
МОСКВА, 3 авг- РИА Новости. За первые пять месяцев текущего года столичные компании по производству напитков нарастили поставки продукции на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил заммэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно оказывает поддержку столичным пищевым предприятиям, в том числе производителям напитков. Компании стабильно выпускают качественные и конкурентоспособные товары, что подтверждает растущий спрос. Так, в январе-мае 2025-го предприятия поставили заказчикам продукции на сумму более 37 миллиардов рублей, что на 9,7% больше, чем за такой же период прошлого года", – сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.
Предприятия в Москве расширяют ассортимент, создают необычные вкусы, а также передают через свою продукцию философию бренда.
"В городе свыше 30 предприятий выпускает фруктовые и ягодные напитки: от соков до лимонадов. Так, за пять месяцев в столице произвели более 278 миллионов полулитров питьевой упакованной воды, в том числе газированной. Также компании выпустили свыше 198 тысяч декалитров различных сиропов", – отметил министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов
.
Например, предприятие "Очаково" запустило летнюю промоакцию для бренда Coolcola.
Еще один московский производитель безалкогольных напитков "Азиано" выпускает соки из экзотических фруктов. В ассортименте компании представлены соки и нектары с семенами базилика, а также серия газированных напитков со вкусом личи, апельсина, киви, манго, арбуза, малины клубники и мохито.