https://ria.ru/20250803/kurgan-2033111456.html

В Кургане загорелась газораспределительная подстанция

В Кургане загорелась газораспределительная подстанция - РИА Новости, 03.08.2025

В Кургане загорелась газораспределительная подстанция

Газораспределительная подстанция загорелась в Кургане, из соседнего дома эвакуируют жильцов, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T16:39:00+03:00

2025-08-03T16:39:00+03:00

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происшествия

курган

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Газораспределительная подстанция загорелась в Кургане, из соседнего дома эвакуируют жильцов, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Кургане сотрудники МЧС России тушат газораспределительную подстанцию. На улице Б. Петрова работают 42 специалиста и девять единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.Отмечается, что в превентивных целях из соседнего дома по улице Чернореченская эвакуируют жильцов.

https://ria.ru/20250803/chp-2033108400.html

курган

россия

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Пожар на газораспределительной подстанции в Кургане Газораспределительная подстанция загорелась на улице Б. Петрова в Кургане, из соседнего дома эвакуируют жильцов, сообщает МЧС 2025-08-03T16:39 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курган, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)