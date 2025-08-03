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В Кургане загорелась газораспределительная подстанция - РИА Новости, 03.08.2025
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16:39 03.08.2025 (обновлено: 16:52 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/kurgan-2033111456.html
В Кургане загорелась газораспределительная подстанция
В Кургане загорелась газораспределительная подстанция - РИА Новости, 03.08.2025
В Кургане загорелась газораспределительная подстанция
Газораспределительная подстанция загорелась в Кургане, из соседнего дома эвакуируют жильцов, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T16:39:00+03:00
2025-08-03T16:52:00+03:00
происшествия
курган
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Газораспределительная подстанция загорелась в Кургане, из соседнего дома эвакуируют жильцов, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Кургане сотрудники МЧС России тушат газораспределительную подстанцию. На улице Б. Петрова работают 42 специалиста и девять единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.Отмечается, что в превентивных целях из соседнего дома по улице Чернореченская эвакуируют жильцов.
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курган
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7 495 645-6601
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Пожар на газораспределительной подстанции в Кургане
Газораспределительная подстанция загорелась на улице Б. Петрова в Кургане, из соседнего дома эвакуируют жильцов, сообщает МЧС
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происшествия, курган, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курган, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кургане загорелась газораспределительная подстанция

В Кургане загорелась газораспределительная подстанция, идет эвакуация людей

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Газораспределительная подстанция загорелась в Кургане, из соседнего дома эвакуируют жильцов, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
Кургане сотрудники МЧС России тушат газораспределительную подстанцию. На улице Б. Петрова работают 42 специалиста и девять единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в превентивных целях из соседнего дома по улице Чернореченская эвакуируют жильцов.
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ПроисшествияКурганРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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