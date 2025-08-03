Зеленский уволил двух чиновников за коррупцию при закупках БПЛА
Зеленский уволил Гайдая и Юрченко на фоне выявленной коррупции при закупках БПЛА
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне выявленной коррупции при закупках БПЛА подписал указ об увольнении Сергей Гайдая с поста Мукачевской райадмнистрации и Андрея Юрченко с должности главы Рубежанской городской военной администрации.
Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании депутата Верховной Рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной госадминистрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко.
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"Уволить Гайдая Сергея Владимировича с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
Еще одним указом Зеленский уволил Юрченко. При этом причины отставок не уточняются.
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.