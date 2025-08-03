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Корабли России и Китая провели практическую часть учений в Японском море - РИА Новости, 03.08.2025
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12:40 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/korabli-2033082104.html
Корабли России и Китая провели практическую часть учений в Японском море
Корабли России и Китая провели практическую часть учений в Японском море - РИА Новости, 03.08.2025
Корабли России и Китая провели практическую часть учений в Японском море
Практическую часть российско-китайских учений провели корабли ВМФ России и ВМС НОАК в Японском море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ). РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:40:00+03:00
2025-08-03T12:40:00+03:00
безопасность
россия
японское море
китай
народно-освободительная армия китая
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - РИА Новости. Практическую часть российско-китайских учений провели корабли ВМФ России и ВМС НОАК в Японском море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ). "Корабли и суда Военно-Морского Флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в Японское море из Владивостока для проведения практической части совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2025", - говорится в сообщении. На главном причале Тихоокеанского флота прошло общее построение экипажей кораблей перед выходом в море. Проводить моряков пришли представители китайской диаспоры Приморского края, поддерживающие отправку кораблей ВМС НОАК и ВМФ России. Убытие судов сопровождалось исполнением марша "Прощание славянки" оркестром штаба Тихоокеанского флота. Корабли двух стран сформировали совместный отряд после выхода в залив Петра Великого. В состав этого отряда вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Громкий", а также эскадренные миноносцы "Шаосин" и "Урумчи". В ходе совместных тренировок были проведены учения по связи и осуществлено маневрирование. Судно спасения подводных лодок "Сиху", спасательное судно "Игорь Белоусов" и дизель-электрические подводные лодки обеих стран заняли район для отработки спасательных задач. В период с 1 по 5 августа 2025 года в акватории Японского моря пройдет совместное российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2025". Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая, используя поддержку морской авиации, будут совершенствовать совместные действия при поиске и спасении на море, выполнении противолодочных задач и обеспечении противовоздушной обороны. Планируются также совместные артиллерийские стрельбы в рамках учений.
https://ria.ru/20250727/putin-2031720765.html
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безопасность, россия, японское море, китай, народно-освободительная армия китая, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Японское море, Китай, Народно-освободительная армия Китая, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корабли России и Китая провели практическую часть учений в Японском море

Корабли ВМФ России и ВМС НОАК провели практическую часть учений в Японском море

© Фото : Министерство обороны РФМорское взаимодействие-2025
Морское взаимодействие-2025 - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Фото : Министерство обороны РФ
Морское взаимодействие-2025
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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - РИА Новости. Практическую часть российско-китайских учений провели корабли ВМФ России и ВМС НОАК в Японском море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).
"Корабли и суда Военно-Морского Флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в Японское море из Владивостока для проведения практической части совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2025", - говорится в сообщении.
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На главном причале Тихоокеанского флота прошло общее построение экипажей кораблей перед выходом в море. Проводить моряков пришли представители китайской диаспоры Приморского края, поддерживающие отправку кораблей ВМС НОАК и ВМФ России. Убытие судов сопровождалось исполнением марша "Прощание славянки" оркестром штаба Тихоокеанского флота.
Корабли двух стран сформировали совместный отряд после выхода в залив Петра Великого. В состав этого отряда вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Громкий", а также эскадренные миноносцы "Шаосин" и "Урумчи". В ходе совместных тренировок были проведены учения по связи и осуществлено маневрирование.
Судно спасения подводных лодок "Сиху", спасательное судно "Игорь Белоусов" и дизель-электрические подводные лодки обеих стран заняли район для отработки спасательных задач.
В период с 1 по 5 августа 2025 года в акватории Японского моря пройдет совместное российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2025". Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая, используя поддержку морской авиации, будут совершенствовать совместные действия при поиске и спасении на море, выполнении противолодочных задач и обеспечении противовоздушной обороны. Планируются также совместные артиллерийские стрельбы в рамках учений.
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БезопасностьРоссияЯпонское мореКитайНародно-освободительная армия КитаяТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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