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Киев стягивает резервы в Сумскую область, сообщил источник

Киев стягивает резервы в Сумскую область, сообщил источник - РИА Новости, 03.08.2025

Киев стягивает резервы в Сумскую область, сообщил источник

Киев стягивает резервы со всего фронта в Сумскую область - перебрасываются элитные подразделения преимущественно с натовской артиллерией, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T17:30:00+03:00

2025-08-03T17:30:00+03:00

2025-08-03T17:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

москва

киев

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новость. Киев стягивает резервы со всего фронта в Сумскую область - перебрасываются элитные подразделения преимущественно с натовской артиллерией, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Противник не прекращает наращивать состав своей группировки в Сумской области: из резервов и со всех участков фронта на северо-восток Украины перебрасываются элитные подразделения, имеющие на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

москва

киев

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Варвара Скокшина

сумская область, москва, киев