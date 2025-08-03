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Киев стягивает резервы в Сумскую область, сообщил источник
Киев стягивает резервы в Сумскую область, сообщил источник - РИА Новости, 03.08.2025
Киев стягивает резервы в Сумскую область, сообщил источник
Киев стягивает резервы со всего фронта в Сумскую область - перебрасываются элитные подразделения преимущественно с натовской артиллерией, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T17:30:00+03:00
2025-08-03T17:30:00+03:00
2025-08-03T17:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новость. Киев стягивает резервы со всего фронта в Сумскую область - перебрасываются элитные подразделения преимущественно с натовской артиллерией, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Противник не прекращает наращивать состав своей группировки в Сумской области: из резервов и со всех участков фронта на северо-восток Украины перебрасываются элитные подразделения, имеющие на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сумская область, москва, киев
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Москва, Киев
Киев стягивает резервы в Сумскую область, сообщил источник
Киев стягивает резервы со всего фронта в Сумскую область