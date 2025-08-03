https://ria.ru/20250803/kandidaty-2033085477.html

В Ростовской области завершился период представления кандидатов на выборах

В Ростовской области завершился период представления кандидатов на выборах - РИА Новости, 03.08.2025

В Ростовской области завершился период представления кандидатов на выборах

Пять кандидатов подали документы на регистрацию на выборы губернатора Ростовской области, двое из них уже зарегистрированы, сообщает облизбирком в воскресенье. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T13:06:00+03:00

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2025-08-03T13:06:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Пять кандидатов подали документы на регистрацию на выборы губернатора Ростовской области, двое из них уже зарегистрированы, сообщает облизбирком в воскресенье. В пятницу, 1 августа, в Ростовской области завершился период представления документов о выдвижении от кандидатов на выборах всех уровней. "На сегодняшний день на выборах губернатора Ростовской области зарегистрированы два кандидата: Юрий Слюсарь ("Единая Россия"); Юрий Климченко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость")", - говорится в сообщении Документы для регистрации еще трех кандидатов на должность губернатора - Евгения Бессонова (КПРФ), Сергея Косинова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Дениса Фраша (ЛДПР) - находятся на рассмотрении в избирательной комиссии Ростовской области. Выборы губернатора Ростовской области области пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250803/vybory-2033066310.html

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политика, ростовская область, юрий слюсарь , единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии