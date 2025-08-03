https://ria.ru/20250803/kandagar-2032892306.html

Захват самолета Ил-76 в Кандагаре в 1995 году

Захват самолета Ил-76 в Кандагаре в 1995 году - РИА Новости, 03.08.2025

Захват самолета Ил-76 в Кандагаре в 1995 году

В 1990-е годы после распада Советского Союза многие сферы в стране переживали упадок, авиация не была исключением. Самолеты вместе с экипажами активно... РИА Новости, 03.08.2025

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справки

кандагар

ил-76

талибан

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В 1990-е годы после распада Советского Союза многие сферы в стране переживали упадок, авиация не была исключением. Самолеты вместе с экипажами активно арендовали предприниматели или иностранные компании. Им приходилось перевозить различные народно-хозяйственные грузы, а также военную технику и оружие в разные страны, в том числе в те, где шли боевые действия. К таким государствам относился Афганистан, где с 1973 года шла гражданская война между различными общественно-политическими и националистическими силами страны. В 1993 году после падения правительства, сформированного Народно-демократической партией и прихода к власти оппозиционной партии, гражданская война обострилась. Правительство президента Афганистана Бурхануддина Раббани контролировало лишь столичный регион, полевые командиры разделили власть в провинциях. В начале 1995 года с территории Пакистана в Афганистан вторглись значительные силы исламского движения "Талибан", которые стали устанавливать на захватываемых территориях жесткий теократический режим, навязывая населению ограничения в общественно-политической жизни в рамках проповедовавшегося ими "чистого ислама". Им противостоял Северный альянс – коалиция различных этнических сил во главе с Ахмадом Шахом Масудом, который оставил в 1993 году пост министра обороны Афганистана, но фактически продолжал руководить Комитетом по делам обороны. По заказу правительства Раббани был зафрактован транспортный самолет Ил-76 (бортовой номер RA-76842) казанской авиакомпании "Аэростан" для перевозки груза из Тираны (Албания) в Баграм (Северный Афганистан), который контролировался войсками Масуда. В Албании на воздушное судно загрузили 1304 ящика с патронами калибра 7,62 миллиметра для стрелкового оружия, которые, согласно международным нормам, относились к амуниции и были разрешены к перевозке на самолетах. Кроме того, существовал договор между Албанией и Афганистаном на перевозку партии стрелкового оружия и боеприпасов.3 августа 1995 года самолет Ил-76, экипаж которого состоял из семи человек под руководством командира воздушного судна Владимира Шарпатова, вылетел из Тираны. Похожие коммерческие рейсы в Баграм экипаж уже выполнял, перевозя различные грузы. Они прошли благополучно. В этот раз во время совершения полета над контролируемой талибами территорией Афганистана диспетчер связался с экипажем по радиосвязи с земли и потребовал посадить самолет для досмотра перевозимого на его борту груза. В хвост транспортнику пристроился истребитель МиГ-21. Командир Ил-76 под угрозой атаки был принужден совершить посадку в районе Кандагара. При досмотре в одном из ящиков были обнаружены малокалиберные снаряды, запрещенные для перевозки на гражданских самолетах. По одной из версий, злополучный ящик был загружен на борт в последний момент агентами "Талибана" в Тиране.Членов экипажа арестовали, обвинив во вмешательстве во внутренние дела Афганистана и поставках оружия "Северному альянсу", разместили в две небольшие хозяйственные пристройки одной из гостиниц Кандагара. К ним приставили вооруженную охрану, подогнали тяжелую технику – танк и зенитное орудие. Более года (378 дней) члены экипажа самолета находились в плену в очень тяжелых условиях, мучаясь от жары, нехватки воды и плохой пищи, не имея нормальной одежды. Из-за антисанитарии и недоедания многие заболели. Пилоты подвергались психологическому давлению и постоянным угрозам. Их склоняли к принятию ислама, работе на "Талибан" и постоянно угрожали казнью в соответствии с нормами шариата. Все это время российские власти пытались договориться об освобождении экипажа, хотя рейс не был согласован с правительством России. На федеральном уровне сделать можно было немного, поскольку никаких дипломатических каналов с движением "Талибан" у государства не было. Пришлось действовать региональным властям. Уже на пятый день после захвата в Кандагар прибыла официальная делегация из Татарстана. Помощник главы Татарстана Тимур Акулов 26 раз лично летал в Афганистан на переговоры с талибами. Их уговаривали освободить летчиков в обмен на поставки грузовых автомобилей "Камаз", запчастей для вертолетов, предлагали денежный выкуп и гуманитарную помощь. Дважды в Кандагар приезжали представители российского МИДа и посольства в Пакистане. Дипломаты обращались за содействием к руководству Саудовской Аравии и Пакистана, в Совет Безопасности ООН. В переговорном процессе принимали участие президент США Билл Клинтон, вице-президент США Альберт Гор и премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто. Однако усилия дипломатов и международных посредников не увенчались успехом. Им удалось добиться лишь разрешения на переписку и ряда встреч с летчиками.Постепенно члены экипажа пришли к выводу, что единственный способ вырваться на свободу – бежать на своем самолете, который стоял в аэропорту Кандагара полностью заправленным. Ил-76 перед полетом в Афганистан заправили с расчетом на обратный рейс, а талибы топливо не слили.Летчики убедили талибов, что без техобслуживания двигатели Ил-76 выйдут от жары из строя. Сначала их группами возили на аэродром, оставляя кого-то в заложниках, а потом и всех вместе. За несколько месяцев пилоты приучили талибов и охрану аэродрома к тому, что они находятся рядом с самолетом. Российскому экипажу разрешали запускать для прогона двигатели и даже делать пробежки по взлетной полосе.16 августа 1996 года экипаж повезли на очередное техобслуживание самолета. Воспользовавшись ослаблением бдительности из-за пятницы (выходной у мусульман) и времени молитв, летчики завели самолет и стали выруливать на взлетно-посадочную полосу. Несколько минут охрана аэродрома никак не реагировала на эти действия, а заподозрив неладное, на нескольких машинах двинулась наперерез воздушному судну. Разминувшись с ними в нескольких метрах, Ил-76 стал разгоняться до необходимой для отрыва скорости 280 километров в час. Из-за жары тяга двигателей была неполная, и летчикам для этого не хватило полосы. Благодаря мастерству пилотов самолет взлетел на скорости 230 километров в час, оторвавшись от земли на последней плите полосы.Находившихся на борту охранников члены экипажа самолета разоружили и связали. Пока Ил-76 набирал высоту, службы аэродрома безуспешно пытались найти пилота единственного истребителя, который, воспользовавшись выходным, уехал из города.Для обмана погони экипаж направил самолет не в Россию, а к иранской границе, а оттуда через Персидский залив – в Объединенные Арабские Эмираты. Полет над территорией Афганистана проходил на высоте 50-70 метров, чтобы самолет не был замечен средствами ПВО. У границы с Ираном радист связался с Тегераном и назвал пароль-разрешение на полет через страну, которыми пользовались рейсовые самолеты. Его по просьбе членов экипажа привезли в одну из встреч представители их авиакомпании. Иран разрешил пролет. К вечеру 16 августа экипаж самолета Ил-76 совершил благополучную посадку в Объединенных Арабских Эмиратах, где их встретили представители российского посольства. Из России за ними прислали Ил-62 с делегацией. Перед возвращением на Родину до трапа самолета членов экипажа провожал лично наследный принц эмира.Указом президента Российской Федерации от 22 августа 1996 года за героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении из вынужденного пребывания на территории Афганистана, командиру самолета Владимиру Шарпатову и второму пилоту Газинуру Хайруллину было присвоено звание Героев Российской Федерации. Остальные члены экипажа: штурман Александр Здор, бортинженер Асхат Аббязов, ведущие инженеры Сергей Бутузов, Виктор Рязанов, бортрадист Юрий Вшивцев, были награждены орденами Мужества. После возвращения из плена Шарпатов некоторое время продолжал работать в компании "Аэростан", но 1 декабря 1998 года был уволен "по сокращению штатов". Переехав в Тюмень, он еще четыре года проработал в местной авиакомпании на Ил-76, затем ушел с летной работы. Второй пилот Газинур Хайруллин также продолжил работу на предприятиях гражданской авиации.Грузовой транспортный самолет Ил-76, регистрационный номер RA-76842, был приобретен авиакомпанией "Авиакон Цитотранс" из Екатеринбурга. В составе летного парка авиакомпании самолет перевозит грузы по всему миру.В 2009 году по событиям 1995-1996 годов режиссером Андреем Кавуном был снят фильм "Кандагар". В прокат фильм вышел в 2010 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, кандагар, ил-76, талибан