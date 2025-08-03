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Более пяти тысяч гостей посетили смоленский фестиваль "Гнездово-2025"
Более пяти тысяч гостей посетили смоленский фестиваль "Гнездово-2025" - РИА Новости, 03.08.2025
Более пяти тысяч гостей посетили смоленский фестиваль "Гнездово-2025"
РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T19:24:00+03:00
2025-08-03T19:24:00+03:00
2025-08-03T19:25:00+03:00
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Свыше 5 тысяч посетителей побывали на смоленском фестивале "Гнездово-2025" МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 5 тысяч гостей посетили XIII Международный фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры "Гнездово-2025", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "XIII Международный фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры "Гнездово-2025" объединил 550 участников из 37 регионов России. За два дня фестиваль на территории музея-заповедника "Гнездово" в Смоленском округе посетили свыше 5 тысяч гостей из регионов нашей страны и Беларуси", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Традиционно зрители смогли погрузиться в атмосферу Древней Руси: увидели захватывающие показательные выступления воинов, попробовали хлеб, приготовленный по старинному рецепту, посетили мастер-классы по различным ремеслам. "Гнездово — это не просто место с богатой историей, но и один из крупнейших археологических комплексов в России и Европе. На протяжении многих лет ученые изучают торгово-ремесленный центр на пути "из варяг в греки". Найденные здесь артефакты уникальны", - подчеркнул глава региона. Он отметил, что за несколько лет фестиваль стал визитной карточкой летних мероприятий Смоленской области. В этом году выполнили на территории музея большие работы по благоустройству: отремонтировали лекторий, обустроили инженерную инфраструктуру, установили современные системы безопасности. Также созданы новые зоны отдыха, включая территорию для проведения мастер-классов, палаточный лагерь, здание музея, кассовый павильон, зоны отдыха, детскую площадку и игровое оборудование. На эти цели было направлено более 80 миллионов рублей. "Работы будут продолжены, осенью приступим к следующему этапу обновления", - резюмировал Анохин.
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смоленская область, россия, европа, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Европа, Василий Анохин
Более пяти тысяч гостей посетили смоленский фестиваль "Гнездово-2025"
Свыше 5 тысяч посетителей побывали на смоленском фестивале "Гнездово-2025"
Свыше 5 тысяч посетителей побывали на смоленском фестивале "Гнездово-2025"
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 5 тысяч гостей посетили XIII Международный фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры "Гнездово-2025", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин
.
"XIII Международный фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры "Гнездово-2025" объединил 550 участников из 37 регионов России
. За два дня фестиваль на территории музея-заповедника "Гнездово" в Смоленском округе посетили свыше 5 тысяч гостей из регионов нашей страны и Беларуси", - написал Анохин в своем телеграм-
канале.
Традиционно зрители смогли погрузиться в атмосферу Древней Руси: увидели захватывающие показательные выступления воинов, попробовали хлеб, приготовленный по старинному рецепту, посетили мастер-классы по различным ремеслам.
"Гнездово — это не просто место с богатой историей, но и один из крупнейших археологических комплексов в России и Европе
. На протяжении многих лет ученые изучают торгово-ремесленный центр на пути "из варяг в греки". Найденные здесь артефакты уникальны", - подчеркнул глава региона.
Он отметил, что за несколько лет фестиваль стал визитной карточкой летних мероприятий Смоленской области. В этом году выполнили на территории музея большие работы по благоустройству: отремонтировали лекторий, обустроили инженерную инфраструктуру, установили современные системы безопасности. Также созданы новые зоны отдыха, включая территорию для проведения мастер-классов, палаточный лагерь, здание музея, кассовый павильон, зоны отдыха, детскую площадку и игровое оборудование. На эти цели было направлено более 80 миллионов рублей.
"Работы будут продолжены, осенью приступим к следующему этапу обновления", - резюмировал Анохин.