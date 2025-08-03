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Бельгия сбросила над сектором Газа 15 тонн гуманитарной помощи
Бельгия сбросила над сектором Газа 15 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 03.08.2025
Бельгия сбросила над сектором Газа 15 тонн гуманитарной помощи
Бельгийский военный самолет в воскресенье сбросил над сектором Газа 15 тонн гуманитарной помощи, сообщает информагентство Белга. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T18:36:00+03:00
2025-08-03T18:36:00+03:00
2025-08-03T18:36:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Бельгийский военный самолет в воскресенье сбросил над сектором Газа 15 тонн гуманитарной помощи, сообщает информагентство Белга. Сообщается, что помощь оказывается после возобновления гумопераций в Газе в рамках ООН и в координации с Иорданией. "Это вторая операция бельгийской армии подобного рода над сектором Газа после сброса около 164 тонн гуманитарной помощи в марте 2024 года", - указывается в сообщении.
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в мире, иордания, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, бельгия, сектор газа
В мире, Иордания, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Бельгия, Сектор Газа
Бельгия сбросила над сектором Газа 15 тонн гуманитарной помощи
Belga: Бельгия сбросила над сектором Газа 15 тонн гуманитарной помощи