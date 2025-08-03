https://ria.ru/20250803/gaz-2033101166.html
Премьер Словакии пообещал сохранить цены на газ и тепло на прежнем уровне
Премьер Словакии пообещал сохранить цены на газ и тепло на прежнем уровне - РИА Новости, 03.08.2025
Премьер Словакии пообещал сохранить цены на газ и тепло на прежнем уровне
Премьер Словакии Роберт Фицо в воскресенье заверил, что цены на газ и тепло для 90% домохозяйств страны в 2026 году останутся на прежнем уровне, несмотря на то, РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T15:16:00+03:00
2025-08-03T15:16:00+03:00
2025-08-03T15:16:00+03:00
в мире
словакия
россия
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cf97c507a276f87cb2d9336e306b1e8.jpg
БРАТИСЛАВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в воскресенье заверил, что цены на газ и тепло для 90% домохозяйств страны в 2026 году останутся на прежнем уровне, несмотря на то, что это потребует от государства многомиллионных затрат. "Цены на электроэнергию, газ и тепло для домохозяйств должны были бы остаться в 2026 году неизменными, что потребует 100-миллионных компенсаций", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Премьер отметил, что обсуждал данный вопрос с министром экономики Словакии Денисой Саковой. "Я договорился с госпожой министром, что правительственной коалиции предложим такую альтернативу, в которой компенсации цен на газ и тепло затрагивали бы 90% всех домохозяйств. Если же в оставшихся 10% с более высокими доходами будут случаи несправедливости, то министерство экономики уже решит их в индивидуальном порядке", - заключил Фицо. Премьер также напомнил, что Европейская комиссия пообещала Словакии найти способ помочь с компенсациями цен на газ и тепло.Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250731/slovakija-2032502058.html
https://ria.ru/20250802/ukraina-2033000240.html
словакия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_3a5fa0ef42e654163553a2a2ba2a76f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, россия, роберт фицо
В мире, Словакия, Россия, Роберт Фицо
Премьер Словакии пообещал сохранить цены на газ и тепло на прежнем уровне
Фицо: цены на газ для 90% домохозяйств в 2026 году останутся на прежнем уровне