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Премьер Словакии пообещал сохранить цены на газ и тепло на прежнем уровне - РИА Новости, 03.08.2025
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15:16 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/gaz-2033101166.html
Премьер Словакии пообещал сохранить цены на газ и тепло на прежнем уровне
Премьер Словакии пообещал сохранить цены на газ и тепло на прежнем уровне - РИА Новости, 03.08.2025
Премьер Словакии пообещал сохранить цены на газ и тепло на прежнем уровне
Премьер Словакии Роберт Фицо в воскресенье заверил, что цены на газ и тепло для 90% домохозяйств страны в 2026 году останутся на прежнем уровне, несмотря на то, РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T15:16:00+03:00
2025-08-03T15:16:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в воскресенье заверил, что цены на газ и тепло для 90% домохозяйств страны в 2026 году останутся на прежнем уровне, несмотря на то, что это потребует от государства многомиллионных затрат. "Цены на электроэнергию, газ и тепло для домохозяйств должны были бы остаться в 2026 году неизменными, что потребует 100-миллионных компенсаций", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Премьер отметил, что обсуждал данный вопрос с министром экономики Словакии Денисой Саковой. "Я договорился с госпожой министром, что правительственной коалиции предложим такую альтернативу, в которой компенсации цен на газ и тепло затрагивали бы 90% всех домохозяйств. Если же в оставшихся 10% с более высокими доходами будут случаи несправедливости, то министерство экономики уже решит их в индивидуальном порядке", - заключил Фицо. Премьер также напомнил, что Европейская комиссия пообещала Словакии найти способ помочь с компенсациями цен на газ и тепло.Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, словакия, россия, роберт фицо
В мире, Словакия, Россия, Роберт Фицо
Премьер Словакии пообещал сохранить цены на газ и тепло на прежнем уровне

Фицо: цены на газ для 90% домохозяйств в 2026 году останутся на прежнем уровне

© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в воскресенье заверил, что цены на газ и тепло для 90% домохозяйств страны в 2026 году останутся на прежнем уровне, несмотря на то, что это потребует от государства многомиллионных затрат.
"Цены на электроэнергию, газ и тепло для домохозяйств должны были бы остаться в 2026 году неизменными, что потребует 100-миллионных компенсаций", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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Премьер отметил, что обсуждал данный вопрос с министром экономики Словакии Денисой Саковой.
"Я договорился с госпожой министром, что правительственной коалиции предложим такую альтернативу, в которой компенсации цен на газ и тепло затрагивали бы 90% всех домохозяйств. Если же в оставшихся 10% с более высокими доходами будут случаи несправедливости, то министерство экономики уже решит их в индивидуальном порядке", - заключил Фицо.
Премьер также напомнил, что Европейская комиссия пообещала Словакии найти способ помочь с компенсациями цен на газ и тепло.
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