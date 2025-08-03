https://ria.ru/20250803/garbuzov-2032984922.html
Гарбузов: компании по выпуску мебели в Москве в 2,3 раза нарастили поставки
Гарбузов: компании по выпуску мебели в Москве в 2,3 раза нарастили поставки - РИА Новости, 03.08.2025
Гарбузов: компании по выпуску мебели в Москве в 2,3 раза нарастили поставки
За первые пять месяцев текущего года столичные предприятия по выпуску мебели практически в 2,3 раза нарастили поставки, если сравнивать с таким же периодом 2024 РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:00:00+03:00
2025-08-03T10:00:00+03:00
2025-08-03T10:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. За первые пять месяцев текущего года столичные предприятия по выпуску мебели практически в 2,3 раза нарастили поставки, если сравнивать с таким же периодом 2024 года, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.В настоящий момент более 140 предприятий производят в Москве мебель, востребованную как внутри мегаполиса, так и в других регионах России."Всесторонняя поддержка города, включая программу льготного инвесткредитования, офсетные контракты и другие инструменты, позволяет промышленникам создавать качественные товары, наращивать объем отгрузки и выпуска конкурентоспособной продукции. За первые пять месяцев 2025-го мебельные предприятия произвели продукции почти на 3,8 миллиардов рублей, что на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – сказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.Так, за пять месяцев этого года в сегменте металлической мебели хозяйственно-бытового назначения производство выросло на 23,3%, если сравнивать с таким же периодом 2024 года. Значительно увеличился выпуск и деревянной мебели: изделий для спален, столовых и гостиных выпустили на 12,3% больше. Такая динамика свидетельствует о высоком потенциале мебельной отрасли столицы и растущем спросе на отечественную продукцию.Так, московское предприятие "Домотека" занимается производством кухонных столов и стульев. Компания постоянно увеличивает производственные и складские площади, объем которых на сегодняшний день превышает 15 тысяч квадратных метров. При высоком темпе производства и насыщенном складском запасе мебельная фабрика ежегодно вводит новые модели столов и стульев, для изготовления которых использует современные материалы, соответствующие требованиям к качеству, экологической безопасности и требованиям ГОСТ. Например, каркасы стульев изготавливаются из стали с применением технологии трехкратной обработки хромом или метода порошковой окраски, а сиденья с использованием экокожи, ткани и велюра – в ассортименте представлено более 15 вариантов цветов и фактур. При изготовлении столов фабрика использует закаленное стекло, искусственный камень, керамическую плитку, керамогранит и другие материалы. Детали столов, в зависимости от модели, изготавливаются из ламинированной ДСП или МДФ, покрытой защитной пленкой.Ассортимент фабрики INTERIO GRAND включает лестницы и двери разных стилей, шкафы, а также кресла, диваны и кровати – от стандартных до дизайнерских. Есть декоративные стеновые панели, кухонные гарнитуры, полки, столы и стеллажи. Также создается авторская мебель по индивидуальным эскизам.По словам гендиректора компании Александра Шошева, предприятие развивается и расширяет производственные возможности. В этом году открыли собственное производство хрусталя и представили коллекцию мебели "Жар-птица", объединившую в себе вековые традиции ручного мастерства и современные дизайнерские решения. "Коллекция включает изысканный шкаф и элегантный комод, украшенные элементами из хрусталя", – отметил Шошев.Сейчас площадь фабрики составляет 3 тысячи "квадратов", а годовой оборот превышает 500 миллионов рублей. Предприятие ориентировано преимущественно на индивидуальный подход: 95% всех проектов выполняются по персональным заказам клиентов. География клиентов преимущественно сосредоточена в Московском регионе – 75% заказчиков находятся в Москве и Московской области.
https://ria.ru/20250701/podmoskove-2026527520.html
https://ria.ru/20250602/liksutov-2020401931.html
https://ria.ru/20250730/garbuzov-2032311298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Гарбузов: компании по выпуску мебели в Москве в 2,3 раза нарастили поставки
Анатолий Гарбузов: предприятия по выпуску мебели в 2,3 раза нарастили поставки
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. За первые пять месяцев текущего года столичные предприятия по выпуску мебели практически в 2,3 раза нарастили поставки, если сравнивать с таким же периодом 2024 года, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
В настоящий момент более 140 предприятий производят в Москве мебель, востребованную как внутри мегаполиса, так и в других регионах России.
"Всесторонняя поддержка города, включая программу льготного инвесткредитования, офсетные контракты и другие инструменты, позволяет промышленникам создавать качественные товары, наращивать объем отгрузки и выпуска конкурентоспособной продукции. За первые пять месяцев 2025-го мебельные предприятия произвели продукции почти на 3,8 миллиардов рублей, что на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – сказал Гарбузов
, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
Так, за пять месяцев этого года в сегменте металлической мебели хозяйственно-бытового назначения производство выросло на 23,3%, если сравнивать с таким же периодом 2024 года. Значительно увеличился выпуск и деревянной мебели: изделий для спален, столовых и гостиных выпустили на 12,3% больше. Такая динамика свидетельствует о высоком потенциале мебельной отрасли столицы и растущем спросе на отечественную продукцию.
Так, московское предприятие "Домотека" занимается производством кухонных столов и стульев. Компания постоянно увеличивает производственные и складские площади, объем которых на сегодняшний день превышает 15 тысяч квадратных метров. При высоком темпе производства и насыщенном складском запасе мебельная фабрика ежегодно вводит новые модели столов и стульев, для изготовления которых использует современные материалы, соответствующие требованиям к качеству, экологической безопасности и требованиям ГОСТ. Например, каркасы стульев изготавливаются из стали с применением технологии трехкратной обработки хромом или метода порошковой окраски, а сиденья с использованием экокожи, ткани и велюра – в ассортименте представлено более 15 вариантов цветов и фактур. При изготовлении столов фабрика использует закаленное стекло, искусственный камень, керамическую плитку, керамогранит и другие материалы. Детали столов, в зависимости от модели, изготавливаются из ламинированной ДСП или МДФ, покрытой защитной пленкой.
Ассортимент фабрики INTERIO GRAND включает лестницы и двери разных стилей, шкафы, а также кресла, диваны и кровати – от стандартных до дизайнерских. Есть декоративные стеновые панели, кухонные гарнитуры, полки, столы и стеллажи. Также создается авторская мебель по индивидуальным эскизам.
По словам гендиректора компании Александра Шошева, предприятие развивается и расширяет производственные возможности. В этом году открыли собственное производство хрусталя и представили коллекцию мебели "Жар-птица", объединившую в себе вековые традиции ручного мастерства и современные дизайнерские решения.
"Коллекция включает изысканный шкаф и элегантный комод, украшенные элементами из хрусталя", – отметил Шошев.
Сейчас площадь фабрики составляет 3 тысячи "квадратов", а годовой оборот превышает 500 миллионов рублей. Предприятие ориентировано преимущественно на индивидуальный подход: 95% всех проектов выполняются по персональным заказам клиентов. География клиентов преимущественно сосредоточена в Московском регионе – 75% заказчиков находятся в Москве и Московской области.