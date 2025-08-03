https://ria.ru/20250803/festival-2033127912.html

Больше 33 тысяч человек посетили фестиваль городского хозяйства в Москве

Больше 33 тысяч человек посетили фестиваль городского хозяйства в Москве - РИА Новости, 03.08.2025

Больше 33 тысяч человек посетили фестиваль городского хозяйства в Москве

Больше 33 тысяч человек посетили фестиваль городского хозяйства "Лужники" в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T19:07:00+03:00

2025-08-03T19:07:00+03:00

2025-08-03T19:07:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Больше 33 тысяч человек посетили фестиваль городского хозяйства "Лужники" в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Больше 33 тысяч человек посетили вчера фестиваль городского хозяйства в "Лужниках". Фестиваль городского хозяйства в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" - это бесчисленное количество мастер-классов для детей и взрослых, яркие фотозоны, познавательные активности, интерактивные игровые зоны и много веселья", - говорится в сообщении.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, общество