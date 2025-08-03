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Больше 33 тысяч человек посетили фестиваль городского хозяйства в Москве
Больше 33 тысяч человек посетили фестиваль городского хозяйства в Москве - РИА Новости, 03.08.2025
Больше 33 тысяч человек посетили фестиваль городского хозяйства в Москве
Больше 33 тысяч человек посетили фестиваль городского хозяйства "Лужники" в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T19:07:00+03:00
2025-08-03T19:07:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Больше 33 тысяч человек посетили фестиваль городского хозяйства "Лужники" в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Больше 33 тысяч человек посетили вчера фестиваль городского хозяйства в "Лужниках". Фестиваль городского хозяйства в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" - это бесчисленное количество мастер-классов для детей и взрослых, яркие фотозоны, познавательные активности, интерактивные игровые зоны и много веселья", - говорится в сообщении.
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москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество
Больше 33 тысяч человек посетили фестиваль городского хозяйства в Москве
Фестиваль городского хозяйства "Лужники" в Москве посетили более 33 тыс человек