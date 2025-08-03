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В Туапсинском районе эвакуируют детские туристические группы - РИА Новости, 03.08.2025
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Туризм
 
12:15 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/evakuatsiya-2033078865.html
В Туапсинском районе эвакуируют детские туристические группы
В Туапсинском районе эвакуируют детские туристические группы - РИА Новости, 03.08.2025
В Туапсинском районе эвакуируют детские туристические группы
Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в Туапсинском районе, после сильных ливней, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:15:00+03:00
2025-08-03T12:15:00+03:00
туризм
краснодарский край
туапсинский район
вениамин кондратьев
сергей бойко
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в Туапсинском районе, после сильных ливней, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В воскресенье в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдовановский, Новомихайловский и Дефановка. "Слежу за ситуацией в Туапсинском муниципальном округе. Погодные условия остаются сложными. Из-за сильных ливней в реках поднялся уровень воды. В Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Кроме того, из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение… Также сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале. Губернатор сообщил, что находится на постоянной связи с главой муниципалитета Сергеем Бойко. "Главная задача – обеспечить безопасность людей. Сейчас специалисты выясняют, не пострадали ли дома от подтоплений", - добавил глава Кубани.
https://ria.ru/20250803/chislo-2033075894.html
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краснодарский край, туапсинский район, вениамин кондратьев, сергей бойко, новости - туризм
Туризм, Краснодарский край, Туапсинский район, Вениамин Кондратьев, Сергей Бойко, Новости - Туризм
В Туапсинском районе эвакуируют детские туристические группы

В Туапсинском районе эвакуируют детские туристические группы из-за ливней

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТуапсе
Туапсе - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в Туапсинском районе, после сильных ливней, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В воскресенье в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдовановский, Новомихайловский и Дефановка.
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"Слежу за ситуацией в Туапсинском муниципальном округе. Погодные условия остаются сложными. Из-за сильных ливней в реках поднялся уровень воды. В Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Кроме того, из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение… Также сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что находится на постоянной связи с главой муниципалитета Сергеем Бойко.
"Главная задача – обеспечить безопасность людей. Сейчас специалисты выясняют, не пострадали ли дома от подтоплений", - добавил глава Кубани.
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ТуризмКраснодарский крайТуапсинский районВениамин КондратьевСергей БойкоНовости - Туризм
 
 
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