https://ria.ru/20250803/evakuatsiya-2033078865.html

В Туапсинском районе эвакуируют детские туристические группы

В Туапсинском районе эвакуируют детские туристические группы - РИА Новости, 03.08.2025

В Туапсинском районе эвакуируют детские туристические группы

Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в Туапсинском районе, после сильных ливней, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T12:15:00+03:00

2025-08-03T12:15:00+03:00

2025-08-03T12:15:00+03:00

туризм

краснодарский край

туапсинский район

вениамин кондратьев

сергей бойко

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887586293_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_00dd019de95ff922876978c4b3c7922b.jpg

КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в Туапсинском районе, после сильных ливней, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В воскресенье в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдовановский, Новомихайловский и Дефановка. "Слежу за ситуацией в Туапсинском муниципальном округе. Погодные условия остаются сложными. Из-за сильных ливней в реках поднялся уровень воды. В Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Кроме того, из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение… Также сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале. Губернатор сообщил, что находится на постоянной связи с главой муниципалитета Сергеем Бойко. "Главная задача – обеспечить безопасность людей. Сейчас специалисты выясняют, не пострадали ли дома от подтоплений", - добавил глава Кубани.

https://ria.ru/20250803/chislo-2033075894.html

https://ria.ru/20250803/kuban-2033072449.html

краснодарский край

туапсинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодарский край, туапсинский район, вениамин кондратьев, сергей бойко, новости - туризм