https://ria.ru/20250803/efimov-2033036503.html

Ефимов: более 280 москвичей начали переселение по реновации в Измайлове

Ефимов: более 280 москвичей начали переселение по реновации в Измайлове - РИА Новости, 03.08.2025

Ефимов: более 280 москвичей начали переселение по реновации в Измайлове

На востоке Москвы в районе Измайлово более 280 человек начали переезжать в новые квартиры, полученные по программе реновации, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T14:12:00+03:00

2025-08-03T14:12:00+03:00

2025-08-03T14:12:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 3 авг- РИА Новости. На востоке Москвы в районе Измайлово более 280 человек начали переезжать в новые квартиры, полученные по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Свыше 280 москвичей из двух пятиэтажных домов в районе Измайлово приступают к переселению в жилой комплекс по адресу: улица Никитинская, дом 5. Это пятая новостройка, переданная под заселение для участников программы реновации в районе", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В этот раз участниками программы стали 190 жителей дома на 1-й Парковой улице и 95 жильцов дома на Первомайской улице.Всего в Измайлове в рамках реновации планируется переселение жителей 59 старых домов. Речь идет о 8,5 тысячах человек, из них 5,7 тысячи оформили договоры, уточнил замглавы города.Жилой комплекс на Никитинской улице расположен рядом со станцией метро "Измайловская" и парком "Измайлово". Еще там есть детские сады и школы, медучреждения, магазины, сервисы и пункт выдачи онлайн-заказов, отмечается в сообщении градкомплекса. Новостройка состоит из двух секций, всего в доме 210 квартир общей площадью более 11 тысяч квадратных метров, уточнили в пресс-службе.Ранее мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за восемь лет.

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы