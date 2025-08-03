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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 03.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 85 боевиков ВСУ, орудие полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:10:00+03:00
2025-08-03T12:10:00+03:00
2025-08-03T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 85 боевиков ВСУ, орудие полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веселянка, Григоровка, Степногорск Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 85 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне действия "Днепра"