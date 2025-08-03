https://ria.ru/20250803/dnepr-2033078234.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 03.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 85 боевиков ВСУ, орудие полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T12:10:00+03:00

2025-08-03T12:10:00+03:00

2025-08-03T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6c9ed78a79fe39cf8b9f2d12cc0b863.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 85 боевиков ВСУ, орудие полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веселянка, Григоровка, Степногорск Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 85 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, вооруженные силы украины