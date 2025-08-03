https://ria.ru/20250803/demchog-2031423818.html

Куда пропал доктор Купитман из "Интернов"

Куда пропал доктор Купитман из "Интернов" - РИА Новости, 03.08.2025

Куда пропал доктор Купитман из "Интернов"

Этого актера узнают по роли врача Ивана Натановича Купитмана, сыгранной им в телесериале "Интерны". Вадим Демчог в то время был уже сложившийся личностью, у... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T08:50:00+03:00

2025-08-03T08:50:00+03:00

2025-08-03T08:50:00+03:00

вадим демчог

иван охлобыстин

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Вадим Минеев. Этого актера узнают по роли врача Ивана Натановича Купитмана, сыгранной им в телесериале "Интерны". Вадим Демчог в то время был уже сложившийся личностью, у него за плечами остались сложное детство без отца, поиски себя, смена профессий и два неудачных брака. После успешного проекта актер почти не снимается.Почему так получилось — в материале РИА Новости.Мама была любвеобильнойВадима Демчога с самого раннего детства растила мама — отец ушёл из семьи, когда сыну не исполнилось и трёх месяцев. Позже мать еще несколько раз выходила замуж, поэтому отчимы в доме сменялись один за другим."Моя мама была очень любвеобильным человеком. Как она сама говорила: "Шесть браков, не считая ошибок"", – рассказал Демчог. Когда мальчику было восемь лет, мама его возила к папе, тогда, по его словам, родители хотели помириться, но у них ничего не вышло.Кстати, у Вадима при рождении была фамилия Меньших, но она ему совсем не нравилась. Когда пришло время получать паспорт, он сменил ее на девичью фамилию мамы — Демчог.После окончания школы юноша перебрался в Санкт-Петербург и поступил в ЛГИТМиК на курс Зиновия Корогодского.Какое-то время актер служил в Московском ТЮЗе, а о серьезных ролях в кино только мечтал.Гонял машины из Европы и изучал буддизмОсобенно тяжело актеру дались 90-е, когда проблемы с работой достигли апогея. Приходилось в поисках денег развозить товар по рынкам, трудиться на стройке, перегонять автомобили из Европы. Последнее помогло ему неплохо заработать.Вадим часто менял театральные труппы, путешествовал, изучал буддизм. В 1992-м актер стал активно работать на радио, а в нулевых обрел известность благодаря игре-мистификации "Фрэнки-шоу".В дальнейшем у него появилась своя "Школа игры" с циклом раскрепощающих психологических тренингов."Люди! Еврей и алкоголик — не я!"Наконец, в 2003-м артист стал сниматься в кино. Он дебютировал в сериалах "Агентство НЛС" и "Улицы разбитых фонарей", появился актер и в "Моей прекрасной няне". Однако настоящим прорывом стало его перевоплощения в доктора Купитмана в "Интернах".Язвительный, но харизматичный врач-венеролог из "Интернов" был сыгран так хорошо, что зрители стали переносить характеристики персонажа сериала на самого актера, который в жизни совершенно другой человек."Люди! Еврей и алкоголик — мой Иван Натанович, а не я!" — часто твердил Демчог.Любопытно, что дружба венеролога Купитмана и доктора Быкова плавно перекочевала с экранов телевизоров в реальную жизнь. Несмотря на разницу характеров и даже религиозных взглядов, Иван Охлобыстин и Вадим Демчог стали близкими друзьями.Отбил женуВ первый раз актер женился в 80-х, как он говорил позже, слишком рано. В 1987-м у супругов родилась дочка Настя, но когда на пару навалились бытовые проблемы в сочетании с неустроенностью Вадима Викторовича в работе, брак распался.Как позднее заключал артист, они с избранницей Юлией попросту перепутали дружбу с любовью. Дочку воспитывал другой мужчина, да и сама Настя не горела желанием общаться с родным папой.Второй раз актер попытался построить семью с коллегой по театру Вероникой Рябковой.На момент встречи девушка не была свободна и даже готовилась к свадьбе с бизнесменом из Петербурга.Она долго не могла определиться, остаться ей с прежним возлюбленным или же уйти к Вадиму Викторовичу. Актер, устав от неопределенности, в какой-то момент просто ушел из питерского театра и уехал в Москву.Но спустя полгода раздался звонок, и Вероника сообщила, что приехала к нему в столицу. У пары родился сын Вильямс. Однако зимой 2014 года стало известно, что они с Вероникой официально расстались, со второй супругой Демчогу удалось сохранить теплые отношения.Одиноким мужчина оставался недолго. Третьей большой любовью для него стала молодая избранница Елена — она младше Демчога почти на 30 лет и, по данным СМИ, работает медсестрой. Актёр говорит о ней с особой теплотой, но оформлять отношения пара не спешит.Сын стал мошенникомБольшим ударом для актера стало известие о том, что его сын был замешен в грязной истории мошенничества. Его 20-летнего сына осудили в 2025 году за мошенничество в крупном размере.Парень полностью признал вину и вернул украденные деньги, суд все же приговорил его к 2 годам колонии общего режима.Жертвой схемы мошенников по телефону стал 82-летний пенсионер, в прошлом — военный, переведший преступников в общей сложности 490 тысяч рублей. Позже поняв, что стал жертвой обмана, пенсионер умер из-за сердечного приступа.У Вильяма Демчога в мошеннической схеме была роль дроппера — это те люди, с помощью которых выводят и обналичивают деньги.Где сейчас Вадим ДемчогНа данный момент Вадим Демчог большую часть времени проводит в собственном театре, "Арлекиниаде", где он выполняет роль режиссера и актера. Кроме того, он проводит с командой тренинги для актеров, чтобы "помочь им изменить видение мира".Одиноким Вадим оставался недолго. Третьей большой любовью для него стала молодая избранница Елена — она младше Демчога почти на 30 лет и, по данным СМИ, работает медсестрой. Актёр говорит о ней с особой теплотой, но оформлять отношения пара не спешит.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вадим демчог, иван охлобыстин