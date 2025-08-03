https://ria.ru/20250803/delo-2033073406.html

В Новгородской области завели дело против мужчины, сбившего велосипедистов

В Новгородской области завели дело против мужчины, сбившего велосипедистов - РИА Новости, 03.08.2025

В Новгородской области завели дело против мужчины, сбившего велосипедистов

Следователи возбудили дело против 25-летнего водителя Volkswagen Touareg, сбившего насмерть двух велосипедистов, под Великим Новгородом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T11:32:00+03:00

2025-08-03T11:32:00+03:00

2025-08-03T11:47:00+03:00

происшествия

великий новгород

россия

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volkswagen touareg

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Следователи возбудили дело против 25-летнего водителя Volkswagen Touareg, сбившего насмерть двух велосипедистов, под Великим Новгородом, сообщает пресс-служба СУСК по региону. По версии следствия, подозреваемый в субботу вечером в состоянии опьянения, двигался на автомобиле Volkswagen Touareg по дороге от деревни Горные Морины Новгородского округа в сторону Великого Новгорода. Не выдержав дистанцию с двигающимися в попутном направлении велосипедистами - девятилетней девочкой и 61-летним мужчиной, он сбил их. В результате ДТП велосипедисты погибли на месте, ещё одна двухлетняя девочка, находившаяся на велосипеде с мужчиной, была доставлена в больницу. "По факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли мужчина и ребёнок, возбуждено уголовное дело... по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В совершении преступления подозревается 25-летний мужчина", - говорится в Telegram-канале ведомства. Подозреваемый задержан, по уголовному делу проводятся следственные действия.

https://ria.ru/20250803/peterburg-2033069497.html

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происшествия, великий новгород, россия, volkswagen group, volkswagen touareg