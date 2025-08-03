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В Ленинградской области при атаке беспилотников пострадавших нет

В Ленинградской области при атаке беспилотников пострадавших нет - РИА Новости, 03.08.2025

В Ленинградской области при атаке беспилотников пострадавших нет

Средствами РЭБ подавлено три БПЛА в Ленинградской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T11:23:00+03:00

2025-08-03T11:23:00+03:00

2025-08-03T11:58:00+03:00

россия

ленинградская область

александр дрозденко

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Средствами РЭБ подавлено три БПЛА в Ленинградской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.Ранее в воскресенье опасность атаки БПЛА была объявлена в западных, южных и восточных районах Ленинградской области."Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Средствами РЭБ подавлено 3 БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250802/spetsoperatsiya-2033002565.html

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россия, ленинградская область, александр дрозденко