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В Ленинградской области при атаке беспилотников пострадавших нет
В Ленинградской области при атаке беспилотников пострадавших нет - РИА Новости, 03.08.2025
В Ленинградской области при атаке беспилотников пострадавших нет
Средствами РЭБ подавлено три БПЛА в Ленинградской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T11:23:00+03:00
2025-08-03T11:23:00+03:00
2025-08-03T11:58:00+03:00
россия
ленинградская область
александр дрозденко
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Средствами РЭБ подавлено три БПЛА в Ленинградской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.Ранее в воскресенье опасность атаки БПЛА была объявлена в западных, южных и восточных районах Ленинградской области."Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Средствами РЭБ подавлено 3 БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250802/spetsoperatsiya-2033002565.html
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россия, ленинградская область, александр дрозденко
Россия, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области при атаке беспилотников пострадавших нет
В Ленинградской области при атаке беспилотников разрушений и пострадавших нет