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Железные дороги в России всегда развиваются, заявил глава РЖД - РИА Новости, 03.08.2025
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12:37 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/belozerov-2033081749.html
Железные дороги в России всегда развиваются, заявил глава РЖД
Железные дороги в России всегда развиваются, заявил глава РЖД - РИА Новости, 03.08.2025
Железные дороги в России всегда развиваются, заявил глава РЖД
Железные дороги в России всегда развиваются, а в ДНК железнодорожника заложены героизм и движение вперед, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:37:00+03:00
2025-08-03T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Железные дороги в России всегда развиваются, а в ДНК железнодорожника заложены героизм и движение вперед, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров. "Даже в нынешнее непростое время железная дорога в России развивается. Она всегда развивалась. Как бы ни строилась жизнь, мы всегда движемся вперед. Как говорят, паровоз или поезд всегда движется вперед", - сказал Белозёров в воскресенье журналистам в рамках Дня железнодорожника. Он отметил, что РЖД в том числе реализуют проект по развитию Восточного полигона. "Так, в прошлом году мы праздновали 50-летие начала строительства основного этапа БАМа, тем, что мы являемся последователем тех железнодорожников, которые были в те времена героями… Понятно, меняется жизнь, новые механизмы, машины. Но самое важное, что героизм железнодорожника, он внутри. Это в ДНК железнодорожника двигаться вперед, двигаться вместе со страной, развивать экономику", - сказал глава РЖД. Белозеров напомнил о трагическом событии, произошедшем в начале лета, когда машинист поезда Павел Мишин вел пассажирский поезд, и группа диверсантов взорвала мост в Брянской области, который упал на этот движущийся состав. "Павел сделал все, что мог, все, что от него зависело. Буквально принял удар на себя и до последнего момента находился на своем месте. Указом президента он награжден орденом мужества посмертно. Он сделал все для того, чтобы снизить скорость, для того, чтобы последствий было, как можно меньше", - отметил глава РЖД. Белозеров добавил, что развиваются и пассажирские сервисы. В том числе появляются новые вагоны.
https://ria.ru/20250803/putin-2033044271.html
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общество, россия, брянская область, олег белозеров, ржд
Общество, Россия, Брянская область, Олег Белозеров, РЖД
Железные дороги в России всегда развиваются, заявил глава РЖД

Глава РЖД Белозеров: в ДНК железнодорожника заложены героизм и движение вперед

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд "Ласточка"
Скоростной поезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Скоростной поезд "Ласточка". Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Железные дороги в России всегда развиваются, а в ДНК железнодорожника заложены героизм и движение вперед, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
"Даже в нынешнее непростое время железная дорога в России развивается. Она всегда развивалась. Как бы ни строилась жизнь, мы всегда движемся вперед. Как говорят, паровоз или поезд всегда движется вперед", - сказал Белозёров в воскресенье журналистам в рамках Дня железнодорожника.
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Он отметил, что РЖД в том числе реализуют проект по развитию Восточного полигона.
"Так, в прошлом году мы праздновали 50-летие начала строительства основного этапа БАМа, тем, что мы являемся последователем тех железнодорожников, которые были в те времена героями… Понятно, меняется жизнь, новые механизмы, машины. Но самое важное, что героизм железнодорожника, он внутри. Это в ДНК железнодорожника двигаться вперед, двигаться вместе со страной, развивать экономику", - сказал глава РЖД.
Белозеров напомнил о трагическом событии, произошедшем в начале лета, когда машинист поезда Павел Мишин вел пассажирский поезд, и группа диверсантов взорвала мост в Брянской области, который упал на этот движущийся состав.
"Павел сделал все, что мог, все, что от него зависело. Буквально принял удар на себя и до последнего момента находился на своем месте. Указом президента он награжден орденом мужества посмертно. Он сделал все для того, чтобы снизить скорость, для того, чтобы последствий было, как можно меньше", - отметил глава РЖД.
Белозеров добавил, что развиваются и пассажирские сервисы. В том числе появляются новые вагоны.
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ОбществоРоссияБрянская областьОлег БелозеровРЖД
 
 
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