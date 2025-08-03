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Семь пуль за дочь: история Марианны Бахмайер

Семь пуль за дочь: история Марианны Бахмайер - РИА Новости, 03.08.2025

Семь пуль за дочь: история Марианны Бахмайер

Утром 6 марта 1981 года в немецком городе Любек было необычно тепло для ранней весны. В зале суда царила почти расслабленная атмосфера — подсудимый уже... РИА Новости, 03.08.2025

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любек

германия

гана

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Утром 6 марта 1981 года в немецком городе Любек было необычно тепло для ранней весны. В зале суда царила почти расслабленная атмосфера — подсудимый уже признался в убийстве, дело шло к концу. Никто не заметил, как женщина в светло-сером пальто достала из кармана небольшой пистолет. Восемь выстрелов — и зал суда превратился в место казни. Что может довести мать до самосуда? И была ли это справедливость или преступление?Мать с изломанной судьбойМарианна Бахмайер знала, что такое боль, с самого детства. Родилась в 1950 году в семье переселенцев из Восточной Пруссии. Отец некогда служил в Ваффен-СС, спивался и избивал семью. После развода отчим оказался таким же абьюзером, только трезвым.В девять лет девочку изнасиловал сосед, но родители предпочли замять скандал. Покупали молчание подарками, а потом клеймили "потаскухой". В 15 лет Марианна оказалась на улице — то ли сама ушла, то ли ее выгнали.Два ребенка, рожденных в 16 и 18 лет от разных мужчин, были отданы на усыновление. Перед вторыми родами женщину изнасиловали, но суд встал на сторону насильника — тот убедил судей, что жертва его "спровоцировала". Только третья беременность в 22 года заставила ее остепениться.Анна и последняя ссораДочь Анна, родившаяся 14 ноября 1972 года, стала для Марианны последним шансом на материнство — после родов женщина перевязала трубы. Девочка росла в необычных условиях: мать работала в пабе Tipasa с обеда до полуночи, поэтому ребенок часто находился на рабочем месте. Утром, пока мать отсыпалась, малышка была предоставлена сама себе. Женщина растила девочку одна — отец, Кристиан Бертольдом, бывший коллега по работе в баре, сбежал, едва узнав о беременности.Все началось обычным майским утром 1980 года. 7-летняя Анна поссорилась с мамой из-за пустяка — как это бывает у всех детей. В итоге Марианна надела на девочку ранец, вывела за дверь и заявила: "Вот и иди в школу одна!". Это была их последняя ссора.Путь до учебного заведения был недалеким и безопасным. Анна знала дорогу и не раз преодолевала ее самостоятельно. Но в этот раз девочка чувствовала себя слишком расстроенной для уроков и решила прогулять занятия.В школе Анна в тот день не появилась. Вечером домой тоже не вернулась. Марианна обзвонила всех друзей дочери, оббежала соседей. На следующий день мать уже сидела в полицейском участке. Поиски завершились быстро и трагично — тело Анны нашли закопанным в коробке у канала. Девочку изнасиловали и задушили собственными колготками.Сосед с темным прошлымУбийца жил в соседнем доме. Клаус Грабовски, 35-летний мясник, заманил ребенка к себе домой под предлогом поиграть с кошкой. То, что произошло дальше, он подробно описал своей невесте. Женщина немедленно обратилась в полицию.У Грабовски была длинная криминальная биография. В 1973 году он получил условный срок за попытку похищения шестилетней девочки — ребенок так кричал, что преступник испугался и отпустил ее. В 1975 году изнасиловал двух девятилетних девочек и получил реальный срок.В тюрьме прошел добровольную химическую кастрацию — принимал препараты, подавляющие либидо, в обмен на смягчение наказания. С 1976 по 1978 год Клаус находился под воздействием "лечения", а потом подал прошение об отмене терапии. Он уверял, что исправился, нашел невесту и хочет жить нормальной жизнью. Гуманная немецкая система пошла навстречу.Арестованный мужчина признался в убийстве Анны, но категорически отрицал изнасилование. Более того — утверждал, что семилетняя девочка сама его "соблазняла" и вымогала деньги за молчание о том, чего не было.Мать в адуМарианна Бахмайер посещала каждое заседание суда. Слушала, как защита объясняет поступок подзащитного "гормональным дисбалансом" и "эмоциональным расстройством". Терпела, когда адвокаты намекали на "провокационное поведение" 7-летнего ребенка.Женщина рассказывала позже, что ее преследовали видения дочери. Анна приходила к ней во сне, требуя справедливости. Марианна перестала спать, почти не ела. Купила пистолет "Беретта" первоначально для самоубийства, но потом передумала. В подвале паба она тайно тренировалась стрелять."Я хотела заставить его замолчать и не дать говорить гадости про мою доченьку", — объясняла она позже мотивы своих действий.Восемь секунд правосудияУтром 6 марта суд начался как обычно. Грабовски сидел в первом ряду спиной к публике. Марианна незаметно достала пистолет из кармана пальто и прицелилась. Первая пуля ушла мимо, остальные семь попали точно в цель.Подсудимый рухнул на пол и скончался мгновенно. Зал замер в шоке. А женщина спокойно дала себя задержать, не оказывая сопротивления."Я хотела его убить. Выстрелить этой свинье в лицо, но, к сожалению, пришлось стрелять в спину. Надеюсь, он мертв", — повторяла она судье Гюнтеру Крегеру, который отвел ее в сторону.Германия выбирает сторонуУбийство в зале суда всколыхнуло всю страну. СМИ окрестили Бахмайер "матерью мести", а общественность неожиданно встала на ее сторону. Люди собирали деньги на адвокатов — набралось более ста тысяч марок.Социологические опросы показывали: треть немцев считала приговор справедливым, четверть — слишком мягким. Только шесть процентов граждан осуждали самосуд.Защитники сумели доказать, что Марианна страдала от тяжелой депрессии и изначально купила пистолет для самоубийства, а решение убить Грабовски приняла импульсивно в зале суда. Вместо пожизненного заключения за предумышленное убийство женщина получила 6 лет за непредумышленное убийство в состоянии аффекта.Призрак дочери успокоилсяВо время следствия психиатр попросил Бахмайер написать что-нибудь для анализа почерка. Она протянула ему лист с надписью: "Я сделала это для тебя, Анна".Женщина рассказывала, что видения дочери прекратились сразу после убийства Грабовски. Призрак девочки, наконец, обрел покой.Свою историю Марианна продала журналу "Штерн" за четверть миллиона марок — деньги пошли на судебные издержки. В интервью она призналась, что не раскаивается и тщательно планировала убийство.Жизнь после местиОтсидев три года из шести, Бахмайер вышла на свободу. В 1985 году она вышла замуж за школьного учителя и уехала с ним в Гану заниматься гуманитарной работой. После развода через пять лет переехала на Сицилию, где устроилась в хоспис.Там она работала в отделении эвтаназии, помогая безнадежно больным людям. Пациенты прозвали ее Джойя — "радость". Говорили, что никому другому не удавалось так облегчать последние дни смертельно больных людей. Женщина, убившая из мести, научилась дарить утешение умирающим.В 1996 году у Марианны диагностировали рак поджелудочной железы. Она вернулась в Любек и согласилась на съемки документального фильма о своей жизни — включая собственную смерть.Бахмайер умерла 17 сентября 1996 года в возрасте 46 лет. По ее просьбе гроб опустили в могилу рядом с дочерью Анной. Мать и дочь воссоединились через 16 лет после трагедии.История Марианны Бахмайер стала символом извечного конфликта между законом и справедливостью. Ее месть потрясла Германию и заставила пересмотреть меры безопасности в судах. А главное — задала вопрос, на который до сих пор нет однозначного ответа: имеет ли мать право на самосуд, когда система не может защитить ее ребенка?

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любек, германия, гана