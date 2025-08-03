https://ria.ru/20250803/avstralija-2033146867.html

На востоке Австралии выпал рекордный слой снега

На востоке Австралии выпал рекордный слой снега - РИА Новости, 03.08.2025

На востоке Австралии выпал рекордный слой снега

Ряд городов на востоке Австралии оказался под рекордным за несколько десятилетий слоем снега, передает агентство Рейтер со ссылкой на власти. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T22:46:00+03:00

2025-08-03T22:46:00+03:00

2025-08-03T23:37:00+03:00

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австралия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ряд городов на востоке Австралии оказался под рекордным за несколько десятилетий слоем снега, передает агентство Рейтер со ссылкой на власти. "Ряд городов в восточной Австралии оказался покрыт самым толстым слоем снега за десятилетия… что привело к затоплениям, блокированию машин и отключению электроэнергии в тысячах домов", - пишет агентство. Рейтер отмечает, что в северной части штата Новый Южный Уэльс выпало до 40 сантиметров снега в субботу, что не происходило с середины 1980-х годов. В спасательной службе Нового Южного Уэльса заявили, что зарегистрировали 1455 инцидентов, более 100 машин застряли из-за снега, в результате бури оказались повреждены дома, были выпущены предупреждения о затоплениях в ряде районов. По данным агентства, снег также выпал в соседнем штате Квинсленд впервые за десять лет. Десятки тысяч домов оказались без электричества, заключает Рейтер.

https://ria.ru/20250725/nature-2031332991.html

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в мире, австралия, новый южный уэльс, квинсленд