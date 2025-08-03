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На востоке Австралии выпал рекордный слой снега - РИА Новости, 03.08.2025
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22:46 03.08.2025 (обновлено: 23:37 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/avstralija-2033146867.html
На востоке Австралии выпал рекордный слой снега
На востоке Австралии выпал рекордный слой снега - РИА Новости, 03.08.2025
На востоке Австралии выпал рекордный слой снега
Ряд городов на востоке Австралии оказался под рекордным за несколько десятилетий слоем снега, передает агентство Рейтер со ссылкой на власти. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T22:46:00+03:00
2025-08-03T23:37:00+03:00
в мире
австралия
новый южный уэльс
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ряд городов на востоке Австралии оказался под рекордным за несколько десятилетий слоем снега, передает агентство Рейтер со ссылкой на власти. "Ряд городов в восточной Австралии оказался покрыт самым толстым слоем снега за десятилетия… что привело к затоплениям, блокированию машин и отключению электроэнергии в тысячах домов", - пишет агентство. Рейтер отмечает, что в северной части штата Новый Южный Уэльс выпало до 40 сантиметров снега в субботу, что не происходило с середины 1980-х годов. В спасательной службе Нового Южного Уэльса заявили, что зарегистрировали 1455 инцидентов, более 100 машин застряли из-за снега, в результате бури оказались повреждены дома, были выпущены предупреждения о затоплениях в ряде районов. По данным агентства, снег также выпал в соседнем штате Квинсленд впервые за десять лет. Десятки тысяч домов оказались без электричества, заключает Рейтер.
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в мире, австралия, новый южный уэльс, квинсленд
В мире, Австралия, Новый Южный Уэльс, Квинсленд
На востоке Австралии выпал рекордный слой снега

Reuters: на востоке Австралии выпал рекордный слой снега

© Фото : Jude Costello, Erinbrook, NSWАвгустовский снегопад в Австралии
Августовский снегопад в Австралии - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Фото : Jude Costello, Erinbrook, NSW
Августовский снегопад в Австралии
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ряд городов на востоке Австралии оказался под рекордным за несколько десятилетий слоем снега, передает агентство Рейтер со ссылкой на власти.
"Ряд городов в восточной Австралии оказался покрыт самым толстым слоем снега за десятилетия… что привело к затоплениям, блокированию машин и отключению электроэнергии в тысячах домов", - пишет агентство.
Рейтер отмечает, что в северной части штата Новый Южный Уэльс выпало до 40 сантиметров снега в субботу, что не происходило с середины 1980-х годов.
В спасательной службе Нового Южного Уэльса заявили, что зарегистрировали 1455 инцидентов, более 100 машин застряли из-за снега, в результате бури оказались повреждены дома, были выпущены предупреждения о затоплениях в ряде районов.
По данным агентства, снег также выпал в соседнем штате Квинсленд впервые за десять лет.
Десятки тысяч домов оказались без электричества, заключает Рейтер.
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