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Экс-премьер Армении назвал расходы на концерт Лопес антиконституционными
Экс-премьер Армении назвал расходы на концерт Лопес антиконституционными - РИА Новости, 03.08.2025
Экс-премьер Армении назвал расходы на концерт Лопес антиконституционными
Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян назвал антиконституционным предоставление из госбюджета страны миллионов долларов американской поп-звезде... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T21:17:00+03:00
2025-08-03T21:17:00+03:00
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ЕРЕВАН, 3 авг - РИА Новости. Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян назвал антиконституционным предоставление из госбюджета страны миллионов долларов американской поп-звезде Дженнифер Лопес за выступление в Ереване. Концерт Лопес состоялся в воскресенье на республиканском стадионе. Ранее пользователи армянского сегмента соцсетей раскритиковали власти за слишком большие расходы на организацию выступления певицы в Ереване. "Предоставление из государственного бюджета 6 миллионов долларов Дженнифер Лопес за выступление в Ереване является антиконституционным. Государство не занимается предпринимательской деятельностью, так как это содержит большие коррупционные риски" - заявил Багратян. Тем более, по его словам, билеты на концерт продавались. "То есть, мы имеем дело с частичным хозрасчетом. Деньги (бюджетные - ред.) принадлежат всему обществу, а на концерте присутствует очень ограниченное число граждан. Этим делом должны заняться прокуратура, антикоррупционные органы", - утверждает экс-премьер. Он отметил, что министр образования, науки, культуры и спорта Армени Жанна Андреасян должна ответить, на основании чего решила организовать концерт Лопес, а министр финансов Ваге Ованнисян должен быть допрошен из-за осуществления расходов, не предусмотренных госбюджетом. Ранее армянские СМИ сообщили, что на организацию концерта Лопес в Ереване из госбюджета было выделено 6 миллионов долларов. Однако позднее вице-мэр армянской столицы Армен Памбукчян сообщил, что правительство Армении предоставило 7 миллионов долларов. Он заявил, что эти расходы оправданы.
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в мире, ереван, армения, дженнифер лопес
В мире, Ереван, Армения, Дженнифер Лопес
Экс-премьер Армении назвал расходы на концерт Лопес антиконституционными
Багратян назвал антиконституционным предоставление денег Лопес из госбюджета
ЕРЕВАН, 3 авг - РИА Новости. Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян назвал антиконституционным предоставление из госбюджета страны миллионов долларов американской поп-звезде Дженнифер Лопес за выступление в Ереване.
Концерт Лопес
состоялся в воскресенье на республиканском стадионе. Ранее пользователи армянского сегмента соцсетей раскритиковали власти за слишком большие расходы на организацию выступления певицы в Ереване
.
"Предоставление из государственного бюджета 6 миллионов долларов Дженнифер Лопес за выступление в Ереване является антиконституционным. Государство не занимается предпринимательской деятельностью, так как это содержит большие коррупционные риски" - заявил Багратян.
Тем более, по его словам, билеты на концерт продавались.
"То есть, мы имеем дело с частичным хозрасчетом. Деньги (бюджетные - ред.) принадлежат всему обществу, а на концерте присутствует очень ограниченное число граждан. Этим делом должны заняться прокуратура, антикоррупционные органы", - утверждает экс-премьер.
Он отметил, что министр образования, науки, культуры и спорта Армени Жанна Андреасян должна ответить, на основании чего решила организовать концерт Лопес, а министр финансов Ваге Ованнисян должен быть допрошен из-за осуществления расходов, не предусмотренных госбюджетом.
Ранее армянские СМИ сообщили, что на организацию концерта Лопес в Ереване из госбюджета было выделено 6 миллионов долларов. Однако позднее вице-мэр армянской столицы Армен Памбукчян сообщил, что правительство Армении
предоставило 7 миллионов долларов. Он заявил, что эти расходы оправданы.