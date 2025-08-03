https://ria.ru/20250803/aftershok-2033058944.html

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,8

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,8 - РИА Новости, 03.08.2025

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,8

Афтершок магнитудой 6,8 зафиксирован на Камчатке в 8.37 мск в 279 километрах от краевой столицы, информирует Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T08:58:00+03:00

2025-08-03T08:58:00+03:00

2025-08-03T09:34:00+03:00

камчатка

российская академия наук

происшествия

петропавловск-камчатский

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УЛАН-УДЭ, 3 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 6,8 зафиксирован на Камчатке в 8.37 мск в 279 километрах от краевой столицы, информирует Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров заявил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Пресс-служба ГУМЧС в воскресенье сообщала, что за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке зафиксировано около 77 афтершоков магнитудой от 3,3 до 6,2, часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов."Глубина (КМ): 25,9. Магнитуда: 6,8", - говорится в сообщении.Уточняется, что расстояние от места афтершока до Петропавловска-Камчатского составляет 279 километров.В среду, 30 июля, на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.

https://ria.ru/20250803/kamchatka-2033046753.html

https://ria.ru/20250731/zhitel-2032643982.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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камчатка, российская академия наук, происшествия, петропавловск-камчатский