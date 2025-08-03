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В аэропорту Пскова сняли временные ограничения - РИА Новости, 03.08.2025
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09:43 03.08.2025 (обновлено: 09:49 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/aeroport-2033062841.html
В аэропорту Пскова сняли временные ограничения
В аэропорту Пскова сняли временные ограничения - РИА Новости, 03.08.2025
В аэропорту Пскова сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T09:43:00+03:00
2025-08-03T09:49:00+03:00
псков
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
безопасность
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Псков. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
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псков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко, безопасность
Псков, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко, Безопасность
В аэропорту Пскова сняли временные ограничения

В аэропорту Пскова сняли временные ограничения на прием и выпуск судов

© Фото : A.SavinМеждународный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове
Международный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Фото : A.Savin
Международный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Псков. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
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ПсковФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Артем КоренякоБезопасность
 
 
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