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В Московском зоопарке рассказали о работе "трудоустроенного" кота Симбы - РИА Новости, 02.08.2025
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Хорошие новости
 
16:48 02.08.2025 (обновлено: 16:49 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/zoopark-2033006613.html
В Московском зоопарке рассказали о работе "трудоустроенного" кота Симбы
В Московском зоопарке рассказали о работе "трудоустроенного" кота Симбы - РИА Новости, 02.08.2025
В Московском зоопарке рассказали о работе "трудоустроенного" кота Симбы
Кот Симба, который "трудоустроен" в Московский зоопарк, следит за порядком, он прекрасно справляется со своими обязанностями и уже давно завоевал сердца и... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T16:48:00+03:00
2025-08-02T16:49:00+03:00
светлана акулова
московский зоопарк
хорошие новости
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Кот Симба, который "трудоустроен" в Московский зоопарк, следит за порядком, он прекрасно справляется со своими обязанностями и уже давно завоевал сердца и сотрудников, и гостей зоопарка, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. Симба живет в Московском зоопарке с мая 2024 года после того, как забрался на верхушку дерева, расположенного в вольере волков, и откуда его сняли спасатели. Симбу "трудоустроили" в зоопарк в отдел внешних коммуникаций и по совместительству - в отдел "Фауна России". "После легендарного спасения Симбы из вольера с волками он стал для нас почти членом семьи. Мы в шутку называем его штатным сотрудником Московского зоопарка, и в этом есть доля правды. У Симбы есть собственный пропуск и даже профессиональная киперская куртка, которая стала хитом в моем Telegram-канале. Конечно, он носит её не каждый день, только по особым случаям, когда встречается с журналистами. Симба следит за порядком, как полагается ответственному сотруднику. Он прекрасно справляется со своими обязанностями и уже давно завоевал сердца и сотрудников, и гостей зоопарка", - рассказала Акулова. По ее словам, летнюю униформу ему не шили — всё-таки жара, и коту удобнее без лишней экипировки. "Курточка пока висит на вешалке. Но, кто знает, что придумаем к следующему сезону", - добавила Акулова.
https://ria.ru/20250802/svidanie-2032989279.html
https://ria.ru/20250802/moskva-2033002958.html
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светлана акулова, московский зоопарк
Светлана Акулова, Московский зоопарк, Хорошие новости
В Московском зоопарке рассказали о работе "трудоустроенного" кота Симбы

Кот Симба справляется с работой в отделе коммуникаций в Московском зоопарке

© Фото : Московский зоопаркКота Симба
Кота Симба - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : Московский зоопарк
Кота Симба. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Кот Симба, который "трудоустроен" в Московский зоопарк, следит за порядком, он прекрасно справляется со своими обязанностями и уже давно завоевал сердца и сотрудников, и гостей зоопарка, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
Симба живет в Московском зоопарке с мая 2024 года после того, как забрался на верхушку дерева, расположенного в вольере волков, и откуда его сняли спасатели. Симбу "трудоустроили" в зоопарк в отдел внешних коммуникаций и по совместительству - в отдел "Фауна России".
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"После легендарного спасения Симбы из вольера с волками он стал для нас почти членом семьи. Мы в шутку называем его штатным сотрудником Московского зоопарка, и в этом есть доля правды. У Симбы есть собственный пропуск и даже профессиональная киперская куртка, которая стала хитом в моем Telegram-канале. Конечно, он носит её не каждый день, только по особым случаям, когда встречается с журналистами. Симба следит за порядком, как полагается ответственному сотруднику. Он прекрасно справляется со своими обязанностями и уже давно завоевал сердца и сотрудников, и гостей зоопарка", - рассказала Акулова.
По ее словам, летнюю униформу ему не шили — всё-таки жара, и коту удобнее без лишней экипировки.
"Курточка пока висит на вешалке. Но, кто знает, что придумаем к следующему сезону", - добавила Акулова.
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