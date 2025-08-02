https://ria.ru/20250802/zemletryasenie-2033037806.html
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,9
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 02.08.2025
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в южном мексиканском штате Оахака, сообщила сейсмологическая служба Мексики. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T22:39:00+03:00
2025-08-02T22:39:00+03:00
2025-08-02T22:39:00+03:00
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МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в южном мексиканском штате Оахака, сообщила сейсмологическая служба Мексики. "Землетрясение магнитудой 5,9. Локация: 13 километров к востоку от Тлаколулы, Оахака. Время: 2 августа 2025 года, 11.58 (20.58 мск). Глубина - 74 километра", - говорится в публикации службы в соцсети X. По предварительным данным СМИ, жертв и разрушений не зафиксировано. Власти Оахаки и соседних регионов проводят оценку возможного ущерба. По информации средств массовой информации, в отдельных районах столицы страны также ощущались подземные толчки, однако система городского оповещения не сработала. Мэр Мехико Клара Бругада Молина распорядилась активировать протоколы экстренного реагирования: министерству гражданской безопасности и управлению по рискам и ЧС поручено проверить ситуацию в городе.
https://ria.ru/20250330/zemletryasenie-2008245207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оахака, мексика, мехико (штат), землетрясение
В мире, Оахака, Мексика, Мехико (штат), Землетрясение
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,9
В южном мексиканском штате Оахака произошло землетрясение магнитудой 5,9