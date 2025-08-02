https://ria.ru/20250802/zemletryasenie-2032935805.html

У побережья Японии произошло землетрясение

У побережья Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 02.08.2025

У побережья Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Японии, сообщает Главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T02:18:00+03:00

2025-08-02T02:18:00+03:00

2025-08-02T02:18:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Японии, сообщает Главное метеорологическое управление страны. По его данным, толчки начались недалеко от побережья острова Хоккайдо в 07.27 по местному времени (01.27 мск). Управление не указывает глубину очага землетрясения. Максимальная сила подземных толчков достигала трех баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Угрозы цунами нет, данных о жертвах и разрушениях не поступало, отмечает Главное метеорологическое управление.

https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032933607.html

https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html

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Дарья Буймова

в мире, япония, хоккайдо, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области