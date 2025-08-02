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У побережья Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 02.08.2025
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02:18 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/zemletryasenie-2032935805.html
У побережья Японии произошло землетрясение
У побережья Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 02.08.2025
У побережья Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Японии, сообщает Главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T02:18:00+03:00
2025-08-02T02:18:00+03:00
в мире
япония
хоккайдо
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Японии, сообщает Главное метеорологическое управление страны. По его данным, толчки начались недалеко от побережья острова Хоккайдо в 07.27 по местному времени (01.27 мск). Управление не указывает глубину очага землетрясения. Максимальная сила подземных толчков достигала трех баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Угрозы цунами нет, данных о жертвах и разрушениях не поступало, отмечает Главное метеорологическое управление.
https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032933607.html
https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html
япония
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в мире, япония, хоккайдо, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Япония, Хоккайдо, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
У побережья Японии произошло землетрясение

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Японии, сообщает Главное метеорологическое управление страны.
По его данным, толчки начались недалеко от побережья острова Хоккайдо в 07.27 по местному времени (01.27 мск). Управление не указывает глубину очага землетрясения.
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Максимальная сила подземных толчков достигала трех баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.
Угрозы цунами нет, данных о жертвах и разрушениях не поступало, отмечает Главное метеорологическое управление.
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В миреЯпонияХоккайдоЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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