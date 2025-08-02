https://ria.ru/20250802/zelenskiy-2033010479.html

В Европе заявили об одержимости Зеленского

В Европе заявили об одержимости Зеленского - РИА Новости, 02.08.2025

В Европе заявили об одержимости Зеленского

Попытка Владимира Зеленского лишить независимости антикоррупционные ведомства на Украине указывает на то, что он одержим властью и утратил свой политический... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T17:21:00+03:00

2025-08-02T17:21:00+03:00

2025-08-02T17:21:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Попытка Владимира Зеленского лишить независимости антикоррупционные ведомства на Украине указывает на то, что он одержим властью и утратил свой политический инстинкт, пишет газета Neue Zürcher Zeitung."Политические инстинкты Зеленского уже не так безошибочны, как в начале войны. Они все больше направлены на сохранение власти", — говорится в материале.По мнению автора статьи, глава киевского режима "зашел в тупик" и "с трудом находит свою роль" в нынешней политической обстановке на Украине.Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств.Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".

https://ria.ru/20250802/zelenskiy-2033005887.html

https://ria.ru/20250802/ukraina-2032997573.html

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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, спиридон килинкаров, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)