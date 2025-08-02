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В Европе заявили об одержимости Зеленского - РИА Новости, 02.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/zelenskiy-2033010479.html
В Европе заявили об одержимости Зеленского
В Европе заявили об одержимости Зеленского - РИА Новости, 02.08.2025
В Европе заявили об одержимости Зеленского
Попытка Владимира Зеленского лишить независимости антикоррупционные ведомства на Украине указывает на то, что он одержим властью и утратил свой политический... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T17:21:00+03:00
2025-08-02T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
европа
владимир зеленский
спиридон килинкаров
дональд трамп
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Попытка Владимира Зеленского лишить независимости антикоррупционные ведомства на Украине указывает на то, что он одержим властью и утратил свой политический инстинкт, пишет газета Neue Zürcher Zeitung."Политические инстинкты Зеленского уже не так безошибочны, как в начале войны. Они все больше направлены на сохранение власти", — говорится в материале.По мнению автора статьи, глава киевского режима "зашел в тупик" и "с трудом находит свою роль" в нынешней политической обстановке на Украине.Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств.Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
https://ria.ru/20250802/zelenskiy-2033005887.html
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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, спиридон килинкаров, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Спиридон Килинкаров, Дональд Трамп, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
В Европе заявили об одержимости Зеленского

NZZ: одержимый властью Зеленский утратил политический инстинкт

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Попытка Владимира Зеленского лишить независимости антикоррупционные ведомства на Украине указывает на то, что он одержим властью и утратил свой политический инстинкт, пишет газета Neue Zürcher Zeitung.
"Политические инстинкты Зеленского уже не так безошибочны, как в начале войны. Они все больше направлены на сохранение власти", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
"Уничтожит всех". В Раде сделали шокирующее заявление о Зеленском
Вчера, 16:44
По мнению автора статьи, глава киевского режима "зашел в тупик" и "с трудом находит свою роль" в нынешней политической обстановке на Украине.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
"Война проиграна". На Западе запаниковали из-за произошедшего на Украине
Вчера, 15:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийСпиридон КилинкаровДональд ТрампНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
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