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"Уничтожит всех". В Раде сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 02.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/zelenskiy-2033005887.html
"Уничтожит всех". В Раде сделали шокирующее заявление о Зеленском
"Уничтожит всех". В Раде сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 02.08.2025
"Уничтожит всех". В Раде сделали шокирующее заявление о Зеленском
Владимир Зеленский готов уничтожить кого угодно ради собственной выгоды, заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T16:44:00+03:00
2025-08-02T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
артем дмитрук
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский готов уничтожить кого угодно ради собственной выгоды, заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя сообщения о планах Киева мобилизовать женщин в ВСУ."Зеленский уничтожит всех. Без разницы — мужчину или женщину. Режим голоден до власти и жертв. Ему плевать, кого забирать, — лишь бы продлить свое агонизирующее существование", — написал он.В июне глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации. Она также отметила, что не должно быть касты неприкасаемых.Заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса 12 апреля заявил о необходимости введения всеобщей воинской обязанности по израильской модели, где службу в армии проходят все граждане, в том числе и женщины.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250802/ukraina-2032997573.html
https://ria.ru/20250802/zelenskiy-2032973285.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, артем дмитрук, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Уничтожит всех". В Раде сделали шокирующее заявление о Зеленском

Дмитрук жестко осудил планы Зеленского мобилизовать женщин в ВСУ

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский готов уничтожить кого угодно ради собственной выгоды, заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя сообщения о планах Киева мобилизовать женщин в ВСУ.
"Зеленский уничтожит всех. Без разницы — мужчину или женщину. Режим голоден до власти и жертв. Ему плевать, кого забирать, — лишь бы продлить свое агонизирующее существование", — написал он.
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
"Война проиграна". На Западе запаниковали из-за произошедшего на Украине
Вчера, 15:26
В июне глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации. Она также отметила, что не должно быть касты неприкасаемых.
Заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса 12 апреля заявил о необходимости введения всеобщей воинской обязанности по израильской модели, где службу в армии проходят все граждане, в том числе и женщины.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
СМИ сообщили о панике режима Зеленского из-за происходящего на Украине
Вчера, 11:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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