https://ria.ru/20250802/zelenskiy-2033005887.html

"Уничтожит всех". В Раде сделали шокирующее заявление о Зеленском

"Уничтожит всех". В Раде сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 02.08.2025

"Уничтожит всех". В Раде сделали шокирующее заявление о Зеленском

Владимир Зеленский готов уничтожить кого угодно ради собственной выгоды, заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T16:44:00+03:00

2025-08-02T16:44:00+03:00

2025-08-02T16:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

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верховная рада украины

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский готов уничтожить кого угодно ради собственной выгоды, заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя сообщения о планах Киева мобилизовать женщин в ВСУ."Зеленский уничтожит всех. Без разницы — мужчину или женщину. Режим голоден до власти и жертв. Ему плевать, кого забирать, — лишь бы продлить свое агонизирующее существование", — написал он.В июне глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации. Она также отметила, что не должно быть касты неприкасаемых.Заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса 12 апреля заявил о необходимости введения всеобщей воинской обязанности по израильской модели, где службу в армии проходят все граждане, в том числе и женщины.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250802/ukraina-2032997573.html

https://ria.ru/20250802/zelenskiy-2032973285.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, артем дмитрук, вооруженные силы украины, верховная рада украины