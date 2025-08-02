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Экс-премьер Украины обрушился на Зеленского из-за слов о диалоге с Россией - РИА Новости, 02.08.2025
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00:40 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/zelenskiy-2032929616.html
Экс-премьер Украины обрушился на Зеленского из-за слов о диалоге с Россией
Экс-премьер Украины обрушился на Зеленского из-за слов о диалоге с Россией - РИА Новости, 02.08.2025
Экс-премьер Украины обрушился на Зеленского из-за слов о диалоге с Россией
Очередное заявление Зеленского о переговорах с Россией на высшем уровне — не более чем попытка выставить Россию недоговороспособной, заявил бывший... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T00:40:00+03:00
2025-08-02T00:40:00+03:00
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россия
владимир зеленский
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Очередное заявление Зеленского о переговорах с Россией на высшем уровне — не более чем попытка выставить Россию недоговороспособной, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."Зеленский заявил, что Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров. Это опять игровой ход Зеленского, чтобы представить — Россия не хочет встречаться на высшем уровне. Но с чем? Расскажи, Зеленский, общественности, с какими ты предложениями хочешь выйти", — написал он.Политик отметил, что никаких новых заявлений от Зеленского не было довольно долго. По его словам, глава киевского режима продолжает твердить про непризнание Крыма, Донбасса и других территорийВ пятницу президент России Владимир Путин на неформальной встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без временных ограничений — мира на Украине. Он также заявил, что условия Москвы, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина и заявил, что Украина готова к переговорам, но уже на уровне лидеров государств.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик)
Экс-премьер Украины обрушился на Зеленского из-за слов о диалоге с Россией

Азаров: Зеленский снова пытается выставить Россию недоговороспособной

© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Очередное заявление Зеленского о переговорах с Россией на высшем уровне — не более чем попытка выставить Россию недоговороспособной, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"Зеленский заявил, что Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров. Это опять игровой ход Зеленского, чтобы представить — Россия не хочет встречаться на высшем уровне. Но с чем? Расскажи, Зеленский, общественности, с какими ты предложениями хочешь выйти", — написал он.
Политик отметил, что никаких новых заявлений от Зеленского не было довольно долго. По его словам, глава киевского режима продолжает твердить про непризнание Крыма, Донбасса и других территорий
В пятницу президент России Владимир Путин на неформальной встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без временных ограничений — мира на Украине. Он также заявил, что условия Москвы, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.
Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина и заявил, что Украина готова к переговорам, но уже на уровне лидеров государств.
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)
 
 
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