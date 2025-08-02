https://ria.ru/20250802/zaes-2032999291.html

Угрозы ЗАЭС из-за обстрела промзоны нет, станция работает штатно

Угрозы ЗАЭС из-за обстрела промзоны нет, станция работает штатно - РИА Новости, 02.08.2025

Угрозы ЗАЭС из-за обстрела промзоны нет, станция работает штатно

Радиационный фон на Запорожской АЭС находится в пределах естественных природных значений, станция после атаки ВСУ на промзону работает штатно, сообщила... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T15:42:00+03:00

2025-08-02T15:42:00+03:00

2025-08-02T16:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская аэс

украина

вооруженные силы украины

днепр (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской АЭС находится в пределах естественных природных значений, станция после атаки ВСУ на промзону работает штатно, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.Мирный житель погиб в автомобиле при обстреле промзоны в районе ЗАЭС, возгорание локализовано, сообщила ранее пресс-служба станции."В настоящее время угрозы безопасной эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС нет. Работа станции осуществляется в штатном режиме. Радиационный фон на промплощадке Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (зоне наблюдения) находится в пределах естественных природных значений, соответствует норме и не представляет опасности для населения или окружающей среды", - говорится в сообщении.Мониторинг радиационной обстановки ведется в непрерывном режиме, отметили в пресс-службеЗАЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, днепр (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), европа, россия