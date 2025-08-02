https://ria.ru/20250802/zaes-2032999291.html
Угрозы ЗАЭС из-за обстрела промзоны нет, станция работает штатно
Угрозы ЗАЭС из-за обстрела промзоны нет, станция работает штатно - РИА Новости, 02.08.2025
Угрозы ЗАЭС из-за обстрела промзоны нет, станция работает штатно
Радиационный фон на Запорожской АЭС находится в пределах естественных природных значений, станция после атаки ВСУ на промзону работает штатно, сообщила... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T15:42:00+03:00
2025-08-02T15:42:00+03:00
2025-08-02T16:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской АЭС находится в пределах естественных природных значений, станция после атаки ВСУ на промзону работает штатно, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.Мирный житель погиб в автомобиле при обстреле промзоны в районе ЗАЭС, возгорание локализовано, сообщила ранее пресс-служба станции."В настоящее время угрозы безопасной эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС нет. Работа станции осуществляется в штатном режиме. Радиационный фон на промплощадке Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (зоне наблюдения) находится в пределах естественных природных значений, соответствует норме и не представляет опасности для населения или окружающей среды", - говорится в сообщении.Мониторинг радиационной обстановки ведется в непрерывном режиме, отметили в пресс-службеЗАЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, днепр (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), европа, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины, Днепр (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Европа, Россия
Угрозы ЗАЭС из-за обстрела промзоны нет, станция работает штатно
ЗАЭС: станция работает штатно, угрозы энергоблокам из-за обстрела промзоны нет