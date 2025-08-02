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Пензенский губернатор рассказал о выплатах семье погибшей при атаке дронов
Пензенский губернатор рассказал о выплатах семье погибшей при атаке дронов - РИА Новости, 02.08.2025
Пензенский губернатор рассказал о выплатах семье погибшей при атаке дронов
Правительство Пензенской области выплатит 1 миллион рублей семье женщины, погибшей при атаке дронов на пензенское предприятие, а пострадавшим - по 500 тысяч... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T16:45:00+03:00
2025-08-02T16:45:00+03:00
2025-08-02T17:03:00+03:00
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вооруженные силы украины
происшествия
пензенская область
донецкая народная республика
олег мельниченко
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САРАТОВ, 2 авг - РИА Новости. Правительство Пензенской области выплатит 1 миллион рублей семье женщины, погибшей при атаке дронов на пензенское предприятие, а пострадавшим - по 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Олег Мельниченко.Ранее Мельниченко сообщал, что российские средства ПВО в субботу уничтожили пять украинских БПЛА на территории Пензенской области. Позднее СК РФ уведомил, что расследует преступления ВСУ, из-за которых погибли три человека и пострадали шесть в ДНР, Белгородской и Пензенской областях. Губернатор уточнил, что при атаке на пензенское промышленное предприятие погибла женщина, еще трое работников предприятия пострадали."Семье погибшей правительство Пензенской области окажет необходимую помощь, выплатим 1 миллион рублей, пострадавшим и раненым - по 500 тысяч", - сказал Мельниченко на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20250802/bpla-2032971793.html
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россия, вооруженные силы украины, происшествия, пензенская область, донецкая народная республика, олег мельниченко, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Пензенская область, Донецкая Народная Республика, Олег Мельниченко, Следственный комитет России (СК РФ)
Пензенский губернатор рассказал о выплатах семье погибшей при атаке дронов
Мельниченко: семье погибшей из-за атаки БПЛА женщины выплатят 1 млн рублей