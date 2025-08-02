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Пензенский губернатор рассказал о выплатах семье погибшей при атаке дронов

Пензенский губернатор рассказал о выплатах семье погибшей при атаке дронов - РИА Новости, 02.08.2025

Пензенский губернатор рассказал о выплатах семье погибшей при атаке дронов

Правительство Пензенской области выплатит 1 миллион рублей семье женщины, погибшей при атаке дронов на пензенское предприятие, а пострадавшим - по 500 тысяч... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T16:45:00+03:00

2025-08-02T16:45:00+03:00

2025-08-02T17:03:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

происшествия

пензенская область

донецкая народная республика

олег мельниченко

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 2 авг - РИА Новости. Правительство Пензенской области выплатит 1 миллион рублей семье женщины, погибшей при атаке дронов на пензенское предприятие, а пострадавшим - по 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Олег Мельниченко.Ранее Мельниченко сообщал, что российские средства ПВО в субботу уничтожили пять украинских БПЛА на территории Пензенской области. Позднее СК РФ уведомил, что расследует преступления ВСУ, из-за которых погибли три человека и пострадали шесть в ДНР, Белгородской и Пензенской областях. Губернатор уточнил, что при атаке на пензенское промышленное предприятие погибла женщина, еще трое работников предприятия пострадали."Семье погибшей правительство Пензенской области окажет необходимую помощь, выплатим 1 миллион рублей, пострадавшим и раненым - по 500 тысяч", - сказал Мельниченко на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20250802/bpla-2032971793.html

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россия, вооруженные силы украины, происшествия, пензенская область, донецкая народная республика, олег мельниченко, следственный комитет россии (ск рф)