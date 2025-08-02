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ВСУ за сутки нанесли 66 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 66 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 02.08.2025
ВСУ за сутки нанесли 66 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 66 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 8 населенных пунктов,... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:42:00+03:00
2025-08-02T09:42:00+03:00
2025-08-02T09:42:00+03:00
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 2 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли 66 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 8 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинские боевики нанесли 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 29 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 8 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Алешки, Раденск, Новая Каховка, Великие Копани, Малая Лепетиха, Старая Маячка, Каховка, Днепряны.
https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032628002.html
днепр (река)
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происшествия, днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Происшествия, Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 66 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки 66 раз обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области