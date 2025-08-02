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Риск новой войны между Израилем и Ливаном остается высоким, заявил эксперт - РИА Новости, 02.08.2025
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12:02 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/voyna-2032973847.html
Риск новой войны между Израилем и Ливаном остается высоким, заявил эксперт
Риск новой войны между Израилем и Ливаном остается высоким, заявил эксперт - РИА Новости, 02.08.2025
Риск новой войны между Израилем и Ливаном остается высоким, заявил эксперт
Движение "Хезболлах" старается не допустить новой войны с Израилем, поскольку осознает, насколько могут быть тяжелыми последствия, вопреки сдержанной позиции... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:02:00+03:00
2025-08-02T12:02:00+03:00
в мире
израиль
ливан
дамаск (город)
джозеф аун
йоав галант
хезболла
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БЕЙРУТ, 2 авг — РИА Новости. Движение "Хезболлах" старается не допустить новой войны с Израилем, поскольку осознает, насколько могут быть тяжелыми последствия, вопреки сдержанной позиции ливанского сопротивления угроза новой масштабной военной кампании Израиля против Ливана остается высокой, полагают ливанские военные эксперты. "Риск масштабной израильской атаки на Ливан реален, поскольку израильская армия уже фактически контролирует и свободно действует вдоль сирийско-ливанской границы — от окрестностей Дамаска до западного Бекаа. Цель — устранить так называемую “угрозу выступа Галилеи” — участка южного Ливана, географически примыкающего к Верхней Галилее, — и выйти к реке Литани", - рассказал РИА Новости бывший глава комиссии по демаркации "голубой линии" ливанский генерал Антуан Мрад. Генерал добавил, что Ливан балансирует между двумя противоположными векторами — американско-израильской линией, добивающейся устранения любых вооруженных формирований, и курсом "Хезболлах", который ощущает давление не только со стороны Израиля и Сирии, но и ряда внутриливанских политических сил. По мнению Мрада, "Хезболлах" применяет тактику "отсроченной обороны", сдерживая свои действия, чтобы не спровоцировать эскалацию. "Что сдерживает войну, так это осторожная и продуманная линия "Хезболлах", а также роль президента Ливана Джозефа Ауна и спикера парламента Набиха Берри", — отметил Мрад. Военный эксперт Али Хамия заявил РИА Новости, что Ливан находится перед тремя сценариями развития событий. Первый, по его мнению, — начать обсуждение стратегии национальной безопасности с постепенным ограничением вооруженных формирований. Второй — усиление внутреннего раскола в стране, что дестабилизирует обстановку, вплоть до гражданской войны. Третий — полномасштабная война, инициированная Израилем, с возможным расширением конфликта на региональном уровне, считает он. Хамия считает, что наиболее вероятен третий сценарий, при котором Израиль может спровоцировать новый конфликт, используя борьбу с "Хезболлах" как повод для усиления международной поддержки и отвлечения внимания от своих действий в секторе Газа. "Ни одна из сторон — ни Израиль, ни США, ни "Хезболлах" — в текущих условиях не готовы к последствиям новой войны и нуждаются во времени для укрепления своих позиций", - подчеркнул Хамия Перемирие между "Хезболлах" и Израилем вступило в силу 27 ноября 2024 года — спустя более года после открытия ливанским сопротивлением так называемого "фронта поддержки Газы" 8 октября 2023-го. Согласно соглашению, армия Израиля должна была покинуть оккупированные районы южного Ливана к утру 26 января 2025 года, но сроки не были соблюдены. Позднее Вашингтон объявил о продлении сроков до 18 февраля по согласованию с обеими сторонами. Тогда же министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ останется в "буферной зоне" на территории Ливана в пяти пунктах вдоль границы — для "обеспечения безопасности северных поселений". Несмотря на соглашение, израильская армия регулярно наносит удары по территории Ливана, заявляя, что таким образом устраняет "угрозы со стороны "Хезболлах".
https://ria.ru/20250728/hezbolly-2031854620.html
https://ria.ru/20250726/livan-2031621422.html
израиль
ливан
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в мире, израиль, ливан, дамаск (город), джозеф аун, йоав галант, хезболла
В мире, Израиль, Ливан, Дамаск (город), Джозеф Аун, Йоав Галант, Хезболла
Риск новой войны между Израилем и Ливаном остается высоким, заявил эксперт

Эксперт Мрад: "Хезболлах" не хочет войны с Израилем, но ее риск остается высоким

© Flickr / Tavis FordФлаг Ливана
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Flickr / Tavis Ford
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БЕЙРУТ, 2 авг — РИА Новости. Движение "Хезболлах" старается не допустить новой войны с Израилем, поскольку осознает, насколько могут быть тяжелыми последствия, вопреки сдержанной позиции ливанского сопротивления угроза новой масштабной военной кампании Израиля против Ливана остается высокой, полагают ливанские военные эксперты.
"Риск масштабной израильской атаки на Ливан реален, поскольку израильская армия уже фактически контролирует и свободно действует вдоль сирийско-ливанской границы — от окрестностей Дамаска до западного Бекаа. Цель — устранить так называемую “угрозу выступа Галилеи” — участка южного Ливана, географически примыкающего к Верхней Галилее, — и выйти к реке Литани", - рассказал РИА Новости бывший глава комиссии по демаркации "голубой линии" ливанский генерал Антуан Мрад.
Военнослужащие Ливанской армии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Хезболла" готовится к новому противостоянию, считает ливанский экс-генерал
28 июля, 10:40
Генерал добавил, что Ливан балансирует между двумя противоположными векторами — американско-израильской линией, добивающейся устранения любых вооруженных формирований, и курсом "Хезболлах", который ощущает давление не только со стороны Израиля и Сирии, но и ряда внутриливанских политических сил. По мнению Мрада, "Хезболлах" применяет тактику "отсроченной обороны", сдерживая свои действия, чтобы не спровоцировать эскалацию.
"Что сдерживает войну, так это осторожная и продуманная линия "Хезболлах", а также роль президента Ливана Джозефа Ауна и спикера парламента Набиха Берри", — отметил Мрад.
Военный эксперт Али Хамия заявил РИА Новости, что Ливан находится перед тремя сценариями развития событий. Первый, по его мнению, — начать обсуждение стратегии национальной безопасности с постепенным ограничением вооруженных формирований. Второй — усиление внутреннего раскола в стране, что дестабилизирует обстановку, вплоть до гражданской войны. Третий — полномасштабная война, инициированная Израилем, с возможным расширением конфликта на региональном уровне, считает он.
Хамия считает, что наиболее вероятен третий сценарий, при котором Израиль может спровоцировать новый конфликт, используя борьбу с "Хезболлах" как повод для усиления международной поддержки и отвлечения внимания от своих действий в секторе Газа.
"Ни одна из сторон — ни Израиль, ни США, ни "Хезболлах" — в текущих условиях не готовы к последствиям новой войны и нуждаются во времени для укрепления своих позиций", - подчеркнул Хамия
Перемирие между "Хезболлах" и Израилем вступило в силу 27 ноября 2024 года — спустя более года после открытия ливанским сопротивлением так называемого "фронта поддержки Газы" 8 октября 2023-го. Согласно соглашению, армия Израиля должна была покинуть оккупированные районы южного Ливана к утру 26 января 2025 года, но сроки не были соблюдены. Позднее Вашингтон объявил о продлении сроков до 18 февраля по согласованию с обеими сторонами. Тогда же министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ останется в "буферной зоне" на территории Ливана в пяти пунктах вдоль границы — для "обеспечения безопасности северных поселений". Несмотря на соглашение, израильская армия регулярно наносит удары по территории Ливана, заявляя, что таким образом устраняет "угрозы со стороны "Хезболлах".
Дым на месте израильского удара по Ливану - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
На юге Ливана при ударе израильского беспилотника погиб мужчина
26 июля, 15:28
 
В миреИзраильЛиванДамаск (город)Джозеф АунЙоав ГалантХезболла
 
 
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