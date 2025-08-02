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В Екатеринбурге задержали рейс во Вьетнам - РИА Новости, 02.08.2025
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12:23 02.08.2025 (обновлено: 12:31 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/vetnam-2032976600.html
В Екатеринбурге задержали рейс во Вьетнам
В Екатеринбурге задержали рейс во Вьетнам - РИА Новости, 02.08.2025
В Екатеринбурге задержали рейс во Вьетнам
Более 430 пассажиров ждут рейс из Екатеринбурга в Нячанг во Вьетнаме из-за задержки рейса по техническим причинам, сообщила пресс-служба Уральской транспортной... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:23:00+03:00
2025-08-02T12:31:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Более 430 пассажиров ждут рейс из Екатеринбурга в Нячанг во Вьетнаме из-за задержки рейса по техническим причинам, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в субботу. "В аэропорту Екатеринбурга ("Кольцово") по техническим причинам задержан к вылету рейс ЕО – 3537 авиакомпании "Икар" в Нячанг… На рейс ожидается 439 пассажиров. В настоящее время 79 пассажиров расселены в гостинице. Принимаются меры по расселению еще 118 человек, оставшиеся пассажиры в аэропорт не прибывали", – рассказали в прокуратуре. В пресс-службе отметили, что время вылета по расписанию – в пятницу в 21.00 (19.00 мск), а планируемое время вылета – в воскресенье в 00.00 (22.00 – мск). В "Кольцово" организована работа мобильной приемной, транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия по данному инциденту."В настоящее время 120 пассажиров размещены в гостиницах. Оставшиеся убыли домой. В аэропорту ожидающих нет", – добавили позднее РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
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в мире, екатеринбург, нячанг, вьетнам
В мире, Екатеринбург, Нячанг, Вьетнам
В Екатеринбурге задержали рейс во Вьетнам

Более 430 пассажиров ждут рейс из Екатеринбурга в Нячанг из-за задержки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Более 430 пассажиров ждут рейс из Екатеринбурга в Нячанг во Вьетнаме из-за задержки рейса по техническим причинам, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в субботу.
"В аэропорту Екатеринбурга ("Кольцово") по техническим причинам задержан к вылету рейс ЕО – 3537 авиакомпании "Икар" в Нячанг… На рейс ожидается 439 пассажиров. В настоящее время 79 пассажиров расселены в гостинице. Принимаются меры по расселению еще 118 человек, оставшиеся пассажиры в аэропорт не прибывали", – рассказали в прокуратуре.
В пресс-службе отметили, что время вылета по расписанию – в пятницу в 21.00 (19.00 мск), а планируемое время вылета – в воскресенье в 00.00 (22.00 – мск).
В "Кольцово" организована работа мобильной приемной, транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия по данному инциденту.
"В настоящее время 120 пассажиров размещены в гостиницах. Оставшиеся убыли домой. В аэропорту ожидающих нет", – добавили позднее РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
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В миреЕкатеринбургНячангВьетнам
 
 
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