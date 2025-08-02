https://ria.ru/20250802/uvolnenie-2032982779.html

Эксперты назвали самые частые причины увольнений россиян

Эксперты назвали самые частые причины увольнений россиян - РИА Новости, 02.08.2025

Эксперты назвали самые частые причины увольнений россиян

Нездоровая атмосфера в коллективе для россиян хуже низкой зарплаты, сложного графика, переработки и проблем с руководством, следует из исследования платформы с... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T13:27:00+03:00

2025-08-02T13:27:00+03:00

2025-08-02T13:27:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Нездоровая атмосфера в коллективе для россиян хуже низкой зарплаты, сложного графика, переработки и проблем с руководством, следует из исследования платформы с отзывами о работодателях Dream Job, которое есть в распоряжении РИА Новости. Самая частая причина увольнений – тяжелые или небезопасные условия труда, которые упоминались в 59,3% отзывов. За ними следуют нездоровая атмосфера в коллективе (46,2%) и низкая зарплата (41,1%). Чуть больше 30% набрали сложный график и переработки и проблемы с руководством. Отсутствие карьерного роста упоминалось в 23,1% отзывов, а слабый соцпакет или бонусы – в 11,6%. При этом меньше всего россиян заботят долгая дорога или невозможность работать удаленно (2,5%), бюрократия и избыточная отчетность (2%), хронический стресс и выгорание (1,2%), неэтичные практики в компании, включающие непрозрачность, обман и т. д. (0,9%), нестабильность или сезонный характер работы (0,7%). Наконец, замыкают таблицу постоянная нехватка персонала (0,6%), недоступность ресурсов и инструментов для работы (0,5%), ощущение, что работа лишена смысла или не дает развития (0,4%). "Настоящие причины увольнения редко звучат в официальных заявлениях. Чтобы понять, почему именно сотрудники уходят, важно изучать обратную связь – особенно ту, которую люди оставляют уже после того, как покинут место работы", – отмечается в исследовании. Эксперты Dream Job в рамках исследования проанализировали более 239 тысяч комментариев, оставленных бывшими сотрудниками российских компаний в карточках работодателей. Учитывались не только оценки по ключевым критериям, но и содержание самих отзывов. Dream Job – платформа, где могут оставлять отзывы как текущие, так и бывшие сотрудники.

https://ria.ru/20250802/moskva-2032952089.html

https://ria.ru/20250802/byudzhetnikov-2032964320.html

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общество, россия