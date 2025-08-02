На Украине женщин-медиков будут объявлять в розыск как уклонистов
Украинских женщин-медиков будут объявлять в розыск при неявке в военкомат
Медицинские работники. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинских женщин-медиков, не явившихся в военкомат для прохождения медкомиссии и постановки на учет, будут объявлять в розыск как уклонистов, заявила юрист Екатерина Анищенко.
В среду представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что на Украине женщин с медицинским и фармацевтическим образованием будут автоматически ставить на воинский учет.
"В автоматическом режиме будет постановка (женщин-медиков на воинский учет - ред.) и внесение их данных в реестр, но обязанность женщины явиться в ТЦК (военкомат - ред.) никуда не исчезла... на протяжении 60 дней женщина должна явиться в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию (ВВК)... Если женщина не явилась на протяжении 60 дней для прохождения ВВК, на нее тоже потом могут составить протокол, объявить в розыск и привлечь к административной ответственности, в частности, к штрафу", - сказала Анищенко в эфире украинского телеканала "Киев 24".
При этом Анищенко заявила, что воспользоваться украинским приложением для военнообязанных "Резерв+" и удаленно встать на учет, а также пройти медкомиссию у женщин не выйдет, так как приложение поможет только в случае необходимости обновить данные военнообязанных, которые уже стоят на учете. Следовательно, женщинам-медикам, выехавшим за границу, но планирующим когда-либо вернуться в страну, придется приехать на Украину только для того, чтобы обновить свои данные в военкомате. Данные о выпускницах медицинских вузов образовательные учреждения будут автоматически подавать в военкоматы, добавила юрист.
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в середине октября 2024 года заявил, что украинские власти могут начать мобилизовывать женщин в будущем. Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, пожелавших пройти базовую военную службу, которая в стране введена вместо срочной. Позже глава совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что женщин на Украине надо готовить к военной службе.