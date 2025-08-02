https://ria.ru/20250802/ukraina-2032944053.html

Командиры ВСУ наказывают бойцов за инакомыслие, рассказал экс-военный ВСУ

Командиры ВСУ наказывают бойцов за инакомыслие, рассказал экс-военный ВСУ - РИА Новости, 02.08.2025

Командиры ВСУ наказывают бойцов за инакомыслие, рассказал экс-военный ВСУ

Командование ВСУ наказывает своих бойцов за любое инакомыслие, заявил РИА Новости бывший украинский солдат, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T05:53:00+03:00

2025-08-02T05:53:00+03:00

2025-08-02T05:53:00+03:00

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Командование ВСУ наказывает своих бойцов за любое инакомыслие, заявил РИА Новости бывший украинский солдат, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука". "В ВСУ есть негласное правило, что свою точку зрения лучше держать при себе, иначе ты понесешь любое наказание, которое они (командование ВСУ - ред.) придумают", - сказал "Щука". По его словам, наказания могут быть от денежных штрафов до помещения в подвалы, а также отправки бойца "в один конец". "Или тебя в яму посадят, или тебя отправят в ту часть, где тебя умножат на ноль, или еще может быть вариант наказания в денежном эквиваленте", — добавил он. Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.

https://ria.ru/20250801/ukraina-2032870326.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины