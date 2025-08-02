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Командиры ВСУ наказывают бойцов за инакомыслие, рассказал экс-военный ВСУ - РИА Новости, 02.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:53 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/ukraina-2032944053.html
Командиры ВСУ наказывают бойцов за инакомыслие, рассказал экс-военный ВСУ
Командиры ВСУ наказывают бойцов за инакомыслие, рассказал экс-военный ВСУ - РИА Новости, 02.08.2025
Командиры ВСУ наказывают бойцов за инакомыслие, рассказал экс-военный ВСУ
Командование ВСУ наказывает своих бойцов за любое инакомыслие, заявил РИА Новости бывший украинский солдат, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T05:53:00+03:00
2025-08-02T05:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Командование ВСУ наказывает своих бойцов за любое инакомыслие, заявил РИА Новости бывший украинский солдат, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука". "В ВСУ есть негласное правило, что свою точку зрения лучше держать при себе, иначе ты понесешь любое наказание, которое они (командование ВСУ - ред.) придумают", - сказал "Щука". По его словам, наказания могут быть от денежных штрафов до помещения в подвалы, а также отправки бойца "в один конец". "Или тебя в яму посадят, или тебя отправят в ту часть, где тебя умножат на ноль, или еще может быть вариант наказания в денежном эквиваленте", — добавил он. Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032870326.html
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в мире, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Командиры ВСУ наказывают бойцов за инакомыслие, рассказал экс-военный ВСУ

ВСУ отправляют своих бойцов в один конец за инакомыслие

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Командование ВСУ наказывает своих бойцов за любое инакомыслие, заявил РИА Новости бывший украинский солдат, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука".
ВСУ есть негласное правило, что свою точку зрения лучше держать при себе, иначе ты понесешь любое наказание, которое они (командование ВСУ - ред.) придумают", - сказал "Щука".
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По его словам, наказания могут быть от денежных штрафов до помещения в подвалы, а также отправки бойца "в один конец".
"Или тебя в яму посадят, или тебя отправят в ту часть, где тебя умножат на ноль, или еще может быть вариант наказания в денежном эквиваленте", — добавил он.
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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