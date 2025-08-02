https://ria.ru/20250802/ukraina-2032944053.html
Командиры ВСУ наказывают бойцов за инакомыслие, рассказал экс-военный ВСУ
Командиры ВСУ наказывают бойцов за инакомыслие, рассказал экс-военный ВСУ - РИА Новости, 02.08.2025
Командиры ВСУ наказывают бойцов за инакомыслие, рассказал экс-военный ВСУ
Командование ВСУ наказывает своих бойцов за любое инакомыслие, заявил РИА Новости бывший украинский солдат, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T05:53:00+03:00
2025-08-02T05:53:00+03:00
2025-08-02T05:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_0:360:2901:1992_1920x0_80_0_0_7b610c67a1d6759af970306811de985f.jpg
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Командование ВСУ наказывает своих бойцов за любое инакомыслие, заявил РИА Новости бывший украинский солдат, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука". "В ВСУ есть негласное правило, что свою точку зрения лучше держать при себе, иначе ты понесешь любое наказание, которое они (командование ВСУ - ред.) придумают", - сказал "Щука". По его словам, наказания могут быть от денежных штрафов до помещения в подвалы, а также отправки бойца "в один конец". "Или тебя в яму посадят, или тебя отправят в ту часть, где тебя умножат на ноль, или еще может быть вариант наказания в денежном эквиваленте", — добавил он. Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032870326.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c05fd4bce862587f448e8bd6dee097d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Командиры ВСУ наказывают бойцов за инакомыслие, рассказал экс-военный ВСУ
ВСУ отправляют своих бойцов в один конец за инакомыслие