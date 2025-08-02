https://ria.ru/20250802/ufa-2033005725.html

В Уфе подростка избили за накрашенные ногти

В Уфе подростка избили за накрашенные ногти - РИА Новости, 02.08.2025

В Уфе подростка избили за накрашенные ногти

Правоохранительные органы в Уфе ищут неизвестных, избивших тринадцатилетнего мальчика за неформальный вид и накрашенные ногти, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T16:44:00+03:00

2025-08-02T16:44:00+03:00

2025-08-02T16:44:00+03:00

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УФА, 2 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы в Уфе ищут неизвестных, избивших тринадцатилетнего мальчика за неформальный вид и накрашенные ногти, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии. "В ходе мониторинга социальных медиа выявлена информация о том, что 29 июля в Уфе двое неизвестных избили 13-летнего подростка из-за претензий к его внешнему виду. Сообщается, что несовершеннолетний получил телесные повреждения и был госпитализирован. Информация сопровождается видеозаписью",- говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по части 2 статьи 213 УК РФ. Напавших на мальчика ищут, добавили в ведомстве. Местные СМИ пишут, что подростка избили из-за его неформального вида и накрашенных ногтей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, уфа, россия, следственный комитет россии (ск рф)