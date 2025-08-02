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В Уфе подростка избили за накрашенные ногти
В Уфе подростка избили за накрашенные ногти - РИА Новости, 02.08.2025
В Уфе подростка избили за накрашенные ногти
Правоохранительные органы в Уфе ищут неизвестных, избивших тринадцатилетнего мальчика за неформальный вид и накрашенные ногти, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T16:44:00+03:00
2025-08-02T16:44:00+03:00
2025-08-02T16:44:00+03:00
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УФА, 2 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы в Уфе ищут неизвестных, избивших тринадцатилетнего мальчика за неформальный вид и накрашенные ногти, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии. "В ходе мониторинга социальных медиа выявлена информация о том, что 29 июля в Уфе двое неизвестных избили 13-летнего подростка из-за претензий к его внешнему виду. Сообщается, что несовершеннолетний получил телесные повреждения и был госпитализирован. Информация сопровождается видеозаписью",- говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по части 2 статьи 213 УК РФ. Напавших на мальчика ищут, добавили в ведомстве. Местные СМИ пишут, что подростка избили из-за его неформального вида и накрашенных ногтей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Уфе подростка избили за накрашенные ногти
В Уфе неизвестные избили подростка за неформальный вид и накрашенные ногти