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В Уфе подростка избили за накрашенные ногти - РИА Новости, 02.08.2025
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16:44 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/ufa-2033005725.html
В Уфе подростка избили за накрашенные ногти
В Уфе подростка избили за накрашенные ногти - РИА Новости, 02.08.2025
В Уфе подростка избили за накрашенные ногти
Правоохранительные органы в Уфе ищут неизвестных, избивших тринадцатилетнего мальчика за неформальный вид и накрашенные ногти, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T16:44:00+03:00
2025-08-02T16:44:00+03:00
происшествия
уфа
россия
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УФА, 2 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы в Уфе ищут неизвестных, избивших тринадцатилетнего мальчика за неформальный вид и накрашенные ногти, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии. &quot;В ходе мониторинга социальных медиа выявлена информация о том, что 29 июля в Уфе двое неизвестных избили 13-летнего подростка из-за претензий к его внешнему виду. Сообщается, что несовершеннолетний получил телесные повреждения и был госпитализирован. Информация сопровождается видеозаписью&quot;,- говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по части 2 статьи 213 УК РФ. Напавших на мальчика ищут, добавили в ведомстве. Местные СМИ пишут, что подростка избили из-за его неформального вида и накрашенных ногтей.
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происшествия, уфа, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Уфе подростка избили за накрашенные ногти

В Уфе неизвестные избили подростка за неформальный вид и накрашенные ногти

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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УФА, 2 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы в Уфе ищут неизвестных, избивших тринадцатилетнего мальчика за неформальный вид и накрашенные ногти, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии.
«

"В ходе мониторинга социальных медиа выявлена информация о том, что 29 июля в Уфе двое неизвестных избили 13-летнего подростка из-за претензий к его внешнему виду. Сообщается, что несовершеннолетний получил телесные повреждения и был госпитализирован. Информация сопровождается видеозаписью",- говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по части 2 статьи 213 УК РФ. Напавших на мальчика ищут, добавили в ведомстве.
Местные СМИ пишут, что подростка избили из-за его неформального вида и накрашенных ногтей.
Избиение подростка в Балашихе - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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24 июля, 10:58
 
ПроисшествияУфаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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