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ВВС Турции выполнили учебный полет над Черным морем
ВВС Турции выполнили учебный полет над Черным морем - РИА Новости, 02.08.2025
ВВС Турции выполнили учебный полет над Черным морем
Боевые самолеты ВВС Турции выполнили учебный полет в международном воздушном пространстве акватории Черного моря, сообщило турецкое минобороны, представив... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T19:49:00+03:00
2025-08-02T19:49:00+03:00
2025-08-02T19:49:00+03:00
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АНКАРА, 2 авг - РИА Новости. Боевые самолеты ВВС Турции выполнили учебный полет в международном воздушном пространстве акватории Черного моря, сообщило турецкое минобороны, представив соответствующие видеокадры. "Боевые самолеты наших ВВС выполнили тренировочный полет в международном воздушном пространстве Черного моря", - говорится в сообщении министерства в соцсети Х.Безопасная обстановка в черноморском регионе имеет для Турции большое значение, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым 27 мая.
https://ria.ru/20250726/istrebiteli--2031634110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, черное море, хакан фидан, сергей лавров
В мире, Турция, Черное море, Хакан Фидан, Сергей Лавров
ВВС Турции выполнили учебный полет над Черным морем
Боевые самолеты ВВС Турции выполнили учебный полет в акватории Черного моря