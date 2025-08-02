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ВВС Турции выполнили учебный полет над Черным морем - РИА Новости, 02.08.2025
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19:49 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/turtsiya-2033022975.html
ВВС Турции выполнили учебный полет над Черным морем
ВВС Турции выполнили учебный полет над Черным морем - РИА Новости, 02.08.2025
ВВС Турции выполнили учебный полет над Черным морем
Боевые самолеты ВВС Турции выполнили учебный полет в международном воздушном пространстве акватории Черного моря, сообщило турецкое минобороны, представив... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T19:49:00+03:00
2025-08-02T19:49:00+03:00
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АНКАРА, 2 авг - РИА Новости. Боевые самолеты ВВС Турции выполнили учебный полет в международном воздушном пространстве акватории Черного моря, сообщило турецкое минобороны, представив соответствующие видеокадры. &quot;Боевые самолеты наших ВВС выполнили тренировочный полет в международном воздушном пространстве Черного моря&quot;, - говорится в сообщении министерства в соцсети Х.Безопасная обстановка в черноморском регионе имеет для Турции большое значение, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым 27 мая.
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в мире, турция, черное море, хакан фидан, сергей лавров
В мире, Турция, Черное море, Хакан Фидан, Сергей Лавров
ВВС Турции выполнили учебный полет над Черным морем

Боевые самолеты ВВС Турции выполнили учебный полет в акватории Черного моря

© Flickr / Defence ImagesСамолет F-16 ВВС Турции
Самолет F-16 ВВС Турции - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Flickr / Defence Images
Самолет F-16 ВВС Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 2 авг - РИА Новости. Боевые самолеты ВВС Турции выполнили учебный полет в международном воздушном пространстве акватории Черного моря, сообщило турецкое минобороны, представив соответствующие видеокадры.
«

"Боевые самолеты наших ВВС выполнили тренировочный полет в международном воздушном пространстве Черного моря", - говорится в сообщении министерства в соцсети Х.

Безопасная обстановка в черноморском регионе имеет для Турции большое значение, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым 27 мая.
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В миреТурцияЧерное мореХакан ФиданСергей Лавров
 
 
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