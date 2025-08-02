https://ria.ru/20250802/turtsiya-2033022975.html

ВВС Турции выполнили учебный полет над Черным морем

ВВС Турции выполнили учебный полет над Черным морем - РИА Новости, 02.08.2025

ВВС Турции выполнили учебный полет над Черным морем

Боевые самолеты ВВС Турции выполнили учебный полет в международном воздушном пространстве акватории Черного моря, сообщило турецкое минобороны, представив... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T19:49:00+03:00

2025-08-02T19:49:00+03:00

2025-08-02T19:49:00+03:00

в мире

турция

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хакан фидан

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АНКАРА, 2 авг - РИА Новости. Боевые самолеты ВВС Турции выполнили учебный полет в международном воздушном пространстве акватории Черного моря, сообщило турецкое минобороны, представив соответствующие видеокадры. "Боевые самолеты наших ВВС выполнили тренировочный полет в международном воздушном пространстве Черного моря", - говорится в сообщении министерства в соцсети Х.Безопасная обстановка в черноморском регионе имеет для Турции большое значение, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым 27 мая.

https://ria.ru/20250726/istrebiteli--2031634110.html

турция

черное море

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, черное море, хакан фидан, сергей лавров