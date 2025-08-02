https://ria.ru/20250802/turtsiya-2033007229.html

В Турции заявили об отсутствии повестки по досрочным президентским выборам

В Турции заявили об отсутствии повестки по досрочным президентским выборам - РИА Новости, 02.08.2025

В Турции заявили об отсутствии повестки по досрочным президентским выборам

В Турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) заявили РИА Новости об отсутствии повестки по вероятным досрочным президентским выборам в 2027... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T16:51:00+03:00

2025-08-02T16:51:00+03:00

2025-08-02T16:52:00+03:00

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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. В Турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) заявили РИА Новости об отсутствии повестки по вероятным досрочным президентским выборам в 2027 году. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу ранее допустил проведение президентских выборов в республике в 2027 году. "Такой повестки нет", - заявили РИА Новости в партии на просьбу прокомментировать вероятность досрочных президентских выборов в 2027 году. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель ранее призвал власти провести досрочные выборы в ноябре этого года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя эти призывы, заявил, что выборы пройдут в 2028 году, другой повестки нет. Озель после заявления Эрдогана подчеркнул, что действующий глава республики не сможет снова баллотироваться в президенты республики в 2028 году, поэтому предлагает ему пойти на досрочные выборы в ноябре. Старший советник президента Турции, заместитель председателя Совета по правовой политике при президенте Мехмет Учум допустил вероятность досрочных президентских выборов в Турции в последнем квартале 2027 - начале 2028 годов при решении парламента. Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган может пойти на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.

https://ria.ru/20250802/vybory-2033004702.html

https://ria.ru/20250802/khamas-2032994860.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель